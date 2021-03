SOCIALE, QUARESIMALE IN VISITA AL BANCO ALIMENTARE FAM-GRAN SASSO

ISOLA DEL GRAN SASSO – L’assessore regionale Pietro Quaresimale si è recato oggi pomeriggio a Isola del Gran Sasso in visita al Banco Fam-Gran Sasso, presso la ex scuola elementare, che si occupa di assistere 62 famiglie in stato di bisogno residente nel territorio della Valle Siciliana.

La presidente dell’associazione Genius Loci Onlus, Federica Di Gennaro, ha presentato all’assessore Quaresimale e al presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, le diverse iniziative dedicate al sociale messe in atto sul territorio.

Il Banco di Isola ogni mese consegna un pacco di alimenti di prima necessità a tutte le famiglie bisognose. Attraverso un progetto della Fondazione Tercas sono garantiti anche prodotti per la cura della persona.