SOCIALE: SANTANGELO, “ARRIVATE RISORSE IN ABRUZZO PER VITA INDIPENDENTE E CENTRI DIURNI”

PESCARA – Vira decisamente verso le politiche sociali la riprogrammazione dell’FSE Plus 2021 2027 approvata nell’ultima riunione del Comitato di Sorveglianza. Degli oltre 60 milioni di euro in aumento rimodulati in relazione agli interventi previsti nel piano di attuazione, circa 38 milioni hanno riguardato misure di inclusione sociale che hanno fatto registrare dunque un incremento finanziario rispetto alla programmazione iniziale. La parte del leone la recita la nuova scheda relativa a “Sostegno ai progetti di Vita indipendente”, incrementata di 32,5 milioni di euro in modo da far salire la dotazione complessiva della scheda a 35,5 milioni di euro.

“La nostra è una scelta che nasce dalle istanze dei cittadini – commenta l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – soprattutto in riferimento ai progetti di vita indipendente, essenziali per l’autonomia della persona con disabilità, che la Regione ha intenzione di dotare di certezza di finanziamento almeno per il prossimo triennio. Allo stesso modo, abbiamo chiesto e ottenuto il rafforzamento dei centri diurni e del Dopo di Noi con una scheda che è passata da 2 a 5 milioni di euro. La scelta di declinare sulle politiche sociali la riprogrammazione dell’FSE – aggiunge Santangelo – è dettata anche dalla necessità di tutelare quanto più possibile una regione il cui territorio è soggetto ai mutamenti della società che generano disuguaglianze e rischiano di aumentare il disagio sociale”.

Su questa linea si legge anche l’incremento delle risorse da destinare all’invecchiamento attivo salite da 2,1 a 3,8 milioni di euro. Se il sociale ha occupato oltre il 50% della rimodulazione finanziaria dell’FSE +, risorse importanti sono state riallocate anche nei settori della formazione e dell’istruzione con l’incremento delle schede dei dottorati di ricerca (+5 milioni) degli ITS (+5,6 milioni) e dell’inclusione lavorativa (+7 milioni). Sul fronte delle politiche di incentivo al mercato del lavoro, spicca il potenziamento della misura di incentivi all’assunzione di disoccupati, la cui scheda ha avuto un incremento di 5,6 milioni che ha portato la dotazione complessiva a 13,6 milioni di euro