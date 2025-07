SOCIALE: SANTANGELO, “CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROMOZIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE”

L’AQUILA – Il Consiglio Regionale, su impulso dell’assessore Salvatore Santangelo, ha approvato un importante emendamento che stanzia risorse pari a 15mila euro come contributo straordinario per la promozione del calcio paralimpico e sperimentale”.

Un’iniziativa che rappresenta un sostegno fondamentale per favorire l’inclusione sportiva di atleti con disabilità fisiche, intellettive e relazionali, utilizzando il calcio come strumento di integrazione e socializzazione.

L’assessore Santangelo, promotore dell’iniziativa ha dichiarato che “questa misura si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione e rafforzamento di un settore sportivo che, pur avendo un forte impatto sociale e culturale, si trova spesso a fronteggiare difficoltà strutturali, organizzative ed economiche”.

Tale contributo straordinario intende superare questi ostacoli, garantendo maggiori opportunità per la pratica sportiva e per l’accesso a strutture e competizioni sportive adeguate e promuovere il calcio come strumento educativo, sociale e relazionale, favorendo non solo l’attività sportiva ma anche il miglioramento della qualità della vita dei partecipanti. Grazie a questo intervento, sarà possibile rafforzare le pratiche di inclusione sociale, sensibilizzare le comunità locali sull’importanza dell’integrazione e della solidarietà attraverso lo sport, e diffondere il valore educativo del calcio per tutti.