SOCIALE: SANTANGELO, OK A CABINA DI REGIA PER INCLUSIONE E ASSISTENZA DETENUTI

PESCARA – Sarà una cabina di regia inter istituzionale a fissare i servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale.

È quanto stabilisce un provvedimento della Giunta regionale che su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha approvato la costituzione della cabina di regia che “dovrà essere il raccordo istituzionale con funzioni operative in grado di programmare e stabilire strumenti di inclusione lavorativa e socio sanitaria per i detenuti”.

Nata grazie al recepimento dell’accordo Stato-Regione – viene spiegato in una nota -, la cabina di regia avrà il compito di realizzare il Piano di azione regionale triennale e monitorare la sua applicazione, recependo anche le istanze provenienti dal territorio.

“La cabina di regia – spiega l’assessore Roberto Santangelo – è una risposta di civiltà alle numerose istanze che ci provengono dal mondo degli istituti di pena e dai detenuti. Aver predisposto un organismo inter istituzionale in grado di programmare politiche di inclusione lavorativa, rappresenta una garanzia non solo per il detenuto ma per la società stessa chiamata ad un compito altrettanto difficile di ‘riassorbimento'”.

“In questo modo – aggiunge l’assessore – saremo in grado di definire le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono nei diversi ambiti: istruzione, orientamento e formazione lavoro; inserimento lavorativo; sostegno alle famiglie, housing sociale; giustizia riparativa; continuità terapeutica assistenziale ove necessaria”.

La cabina di regia è presieduta dall’assessore alle Politiche sociali e vi fanno parte: i responsabili dei Dipartimenti regionali del Lavoro, Sviluppo economico e Salute, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, il direttore dell’ufficio di esecuzione penale, il direttore del Centro di giustizia minorile, il presidente regionale dell’Anci e il Garante regionale dei detenuti.