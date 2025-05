SOCIALE: SCUOLA E CONTRASTO POVERTÀ, UNIONE COMUNI MONTAGNE AQUILANE PRESENTA “1,2,3 STELLA”

BARISCIANO – Sostegno educativo, psicologico e logistico per il mondo della scuola, servizi innovativi itineranti di informazione, segretariato sociale, gioco, cultura e formazione per bambini e genitori, che raggiungerà anche i contesti più isolati attraverso spazi pubblici.

Verrà presentato martedì 3 giugno, alle ore 15, presso la sede di Barisciano (L’Aquila), in via Cavour 43, dell’Unione dei Comuni Montagne aquilane – Ecad n.5, che si è aggiudicata il bando lanciato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, il progetto “1, 2, 3… Stella!”, finanziato con fondi Pnrr, per un importo complessivo di 249.200 euro.

Il progetto di contrasto alla povertà educativa nei minori 0-6 anni si svolgerà nei 42 Comuni dell’Unione “Montagne Aquilane”, presieduta da Deborah Visconti, in aree a prevalente carattere montano e rurale, con popolazione dispersa e in numerosi piccoli centri sotto i 1.000 abitanti, che soffrono di difficoltà di accesso ai servizi e alta incidenza di disagio sociale.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa dall’alto valore educativo e sociale che partirà proprio dalle scuole – commenta Visconti – È compito delle istituzioni locali promuovere azioni concrete e investimenti nelle aree interne e questo progetto ci sta particolarmente a cuore perché ci consente di mettere al centro il benessere e i diritti dell’infanzia”.

L’Unione ha risposto all’avviso pubblico in partenariato e in sinergia tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, e vede coinvolti Leonardo Società Cooperativa Sociale, Associazione I Girasoli, Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli, Istituto Comprensivo di Navelli, Comune di Navelli e Comune di Pizzoli.

Alla presentazione interverranno, oltre al presidente Visconti, Karin Sorgi e Stefano Calore, rispettivamente presidente e project manager della Cooperativa Leonardo, ente capofila del progetto; Benedetta Cerasani, dell’Associazione I Girasoli; le dirigenti scolastiche dell’Istituto di Navelli e Pizzoli, le professoresse Giovanna Caratozzolo e Paola Verini, i sindaci di Navelli, Paolo Federico, e Pizzoli, Gianni Anastasio.

“Questo primo risultato mostra chiaramente l’importanza della valorizzazione della rete territoriale tra enti pubblici e terzo settore – spiega la presidente della Cooperativa Leonardo Sorgi – Lavoreremo in sinergia attraverso un approccio integrato tra educazione, inclusione e comunità”.

La presentazione sarà l’occasione per illustrare il quadro generale del bando e delle risorse stanziate, esporre gli obiettivi, target e risultati attesi, seguiranno poi un dibattito aperto e uno spazio di confronto e dialogo con i partner del progetto, le istituzioni presenti, i cittadini e le famiglie del territorio.