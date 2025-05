SOCIALE: UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA VINCE BANDO PNRR PER SOSTEGNO EDUCATIVO E CONTRASTO POVERTÀ

L’AQUILA – L’Unione Comuni Montagna aquilana si è aggiudicata il bando lanciato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, finanziato con fondi Pnrr, per un importo complessivo di 249.200 euro: la misura è finalizzata al sostegno educativo, psicologico e logistico, servizi innovativi itineranti di informazione, segretariato sociale, gioco, cultura e formazione per bambini e genitori, che raggiungerà anche i contesti più isolati attraverso spazi pubblici, all’aperto e le sedi dei servizi educativi, anche fuori dall’orario consueto.

Il contrasto alla povertà educativa nei minori 0–6 anni è la missione del progetto denominato “1, 2, 3… Stella!”, che sarà attuato nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 5 “Montagne Aquilane”: l’Unione ha risposto all’avviso pubblico in partenariato e in sinergia tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, e vede coinvolti Leonardo Società Cooperativa Sociale, Associazione I Girasoli, Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Pizzoli, Istituto Comprensivo di Navelli, Comune di Navelli e Comune di Pizzoli.

Il progetto si svolgerà nei 42 Comuni dell’Unione “Montagne Aquilane”, presieduta da Deborah Visconti, in aree a prevalente carattere montano e rurale, con popolazione dispersa e in numerosi piccoli centri sotto i 1.000 abitanti, che soffrono di difficoltà di accesso ai servizi e alta incidenza di disagio sociale.

La presentazione ufficiale alle istituzioni si terrà il 3 giugno, alle ore 15, presso la sede dell’Unione dei Comuni – Ecad n.5 a Barisciano.

Aprirà l’incontro la presidente Deborah Visconti, che porterà i saluti istituzionali e introdurrà i lavori. Seguiranno gli interventi dei partner progettuali e la presentazione delle attività che saranno realizzate nel corso dei prossimi mesi.

“L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la riduzione della povertà educativa, il rafforzamento delle reti territoriali e la valorizzazione delle risorse locali, mettendo al centro il benessere e i diritti dell’infanzia”, spiega il presidente Visconti.

“L’evento del 3 giugno – continua l’avvocato Visconti – rappresenta un’importante occasione per illustrare alla comunità le finalità, le azioni previste e gli obiettivi del progetto, pensato per promuovere pari opportunità educative e rafforzare i servizi per l’infanzia nei territori più fragili”.

“Sono invitate a partecipare tutte le realtà coinvolte, i dirigenti scolastici, i docenti, le famiglie e tutti i cittadini interessati. Durante l’incontro verranno illustrate le azioni educative, laboratoriali e di sostegno alla genitorialità previste, pensate per garantire un’educazione inclusiva, accessibile e di qualità”, conclude.

Paolo Federico, sindaco di Navelli afferma: “Siamo soddisfatti di aver ottenuto questa misura che va a sostenere veramente bambini e famiglie in grandi difficoltà e quindi da non lasciare sole. Noi sindaci in tal senso sentiamo davvero un grande senso di responsabilità non solo per la delicata competenza che la legge ci assegna ma anche per i risvolti umani, di solidarietà e di vicinanza alla popolazione più fragile. Sono soddisfatto anche perché abbiamo pensato il progetto ai tempi della mia presidenza”.

Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli aggiunge: “È un progetto fondamentale per noi perché ha una finalità sociale essendo a sostegno di minori e famiglie disagiate e perché è un sostegno per le casse delle amministrazioni comunali e delle comunità che devono affrontare spese importanti per sostentare e sostenere i minori nelle strutture di assistenza e assicurare loro i servizi adeguati. Anche se si tratta di un buon finanziamento, tuttavia bisogna fare di più per il semplice fatto che il territorio di riferimento è composto da 42 comuni e circa 30mila abitanti. E il nostro intento è quello di aiutare i giovani prima che le situazioni famigliari possano diventare irrecuperabili”.

Per Karin Sorgi, presidente Leonardo Società Cooperativa Sociale “portare servizi educativi nei piccoli comuni montani richiede presenza, flessibilità e lavoro di rete. Con ‘1, 2, 3… Stella!’ saremo impegnati in attività che raggiungeranno famiglie e bambini anche nei contesti più decentrati, attraverso laboratori, spazi di ascolto e percorsi di supporto alla genitorialità. È un’opportunità concreta per rafforzare la rete territoriale e garantire continuità educativa in territori dove l’accesso ai servizi è più complesso per ragioni logistiche e demografiche”.

“Con ‘1, 2, 3… Stella!’ vogliamo offrire ai bambini e alle famiglie occasioni di incontro, ascolto e crescita condivisa. Le nostre attività saranno realizzate nei luoghi della quotidianità, con l’obiettivo di valorizzare le relazioni, promuovere il benessere e rafforzare il senso di comunità. In territori dove la distanza può diventare isolamento, è fondamentale esserci, costruendo legami educativi solidi e inclusivi”, dichiara Benedetta Cerasani, dell’Associazione I Girasoli.

Il progetto riguarda tutti i 42 comuni dell’Ente d’Ambito Distrettuale n. 5 “Montagne Aquilane”, di cui fanno parte: Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca Di Cambio, Rocca Di Mezzo, San Benedetto In Perillis, San Demetrio Ne’ Vestini, San Pio Delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia e Villa Sant’Angelo.