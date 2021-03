“SOCIALIZZAZIONE SCOLASTICA”, A LANCIANO IL MANIFESTO POLITICO DEL BLOCCO STUDENTESCO

LANCIANO – “Rivolta totale. Socializzazione scolastica ora!”, questo il testo riportato sullo striscione esposto ieri sera a Lanciano nell’azione del Blocco Studentesco per promuovere il lancio della “Socializzazione scolastica”, un “manifesto politico lanciato per dare nuova vita ad un sistema scolastico fallimentare e moribondo”.

“Socializzazione Scolastica è una ventata d’aria fresca in questo sistema scolastico ormai obsoleto e decadente. Vogliamo che gli studenti tornino ad essere centralità nel sistema scolastico e non più un numero per presidi manager, vogliamo una formazione adeguata per ogni percorso di crescita che lo studente percorre, torniamo a respirare, niente più Das ma solo una didattica visiva, manuale e pratica. Vogliamo inoltre che scuola e lavoro comincino a camminare insieme, e non più su due rette parallele, così da garantire un futuro allo studente nel mondo del lavoro. La storia non è finita, questa è la via, rifondare la scuola con gli studenti per l’Italia. Socializzazione Scolastica subito!”.