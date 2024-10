SOCIETA’ OPERAIE MUTUO SOCCORSO: DA REGIONE 15MILA EURO, OK A RIPARTO

L’AQUILA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Roberto Santangelo ha deliberato di procedere al riparto delle risorse disponibili per l’anno 2024 in favore delle Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS).

Il contributo è di 15mila euro. L’esecutivo, su proposta del presidente, Marco Marsilio, di FdI, ha deliberato la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo (2023) e ha preso atto che nessun dipartimento ha segnalato necessità di adeguamento per l’anno 2024. Approvato il documento contenente criteri e modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) e dato mandato al servizio competente per la predisposizione degli atti necessari. Sempre su proposta del presidente Marsilio, è stato approvato il disciplinare per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio e individuato nella figura del direttore regionale competente il presidente della Commissione.

Su iniziativa dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, è stato licenziato lo schema di Intesa tra la Regione Abruzzo e la Regione polacca di Podkarpackie, finalizzata a incrementare una più efficace collaborazione tra le rispettive organizzazioni amministrative, economiche ed imprenditoriali, consolidando anche i legami culturali e commerciali già esistenti. Approvate poi le linee di indirizzo per l’accreditamento dei Centri di assistenza tecnica (CAT) alle imprese che ne faranno richiesta.