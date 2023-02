SODALIZIO “LADY CHEF” DI PESCARA: GIOVANNA DE VINCENTIS CONFERMATA COORDINATRICE PROVINCIALE

PESCARA – Per il quadriennio 2023/2026 la chef Giovanna De Vincentis è stata riconfermata , all’unanimità, come Coordinatrice del compartimento, Lady Chef, della Federazione Italiana Cuochi della provincia di Pescara.

Si è tenuta, il 31 gennaio 2023, presso la sede ufficiale dell’Associazione Cuochi Pescara, a Montesilvano, l’assemblea elettiva delle iscritte all’ Associazione, per il rinnovo delle cariche dirigenziali. Alla presenza del Presidente Provinciale, Narciso Cicchitti, e della Coordinatrice Regionale, Enza Liberati, si è proceduti alla elezione, che ha visto rinnovare la carica di Coordinatrice, alla chef De Vincentis, con voto unanime; contestualmente è stata riconfermata, come Segretario, la chef Emma Barone che ha già affiancato, nello stesso ruolo, la Coordinatrice nel quadriennio appena trascorso.

“Essere stata riconfermata nel ruolo di Coordinatrice – ha detto la chef De Vincentis – per me è un riconoscimento per il lavoro, svolto in questi anni, mirato ad affiancare, al nome dell’associazione stessa, i concetti di professionalità, affidabilità e serietà”.

“Per il futuro, continua la Chef, avendo già creato solide basi, continueremo a sviluppare attività, formazione, partnership e relazioni, con l’obiettivo di diffondere la cultura eno-oleo-gastronomica del nostro Abruzzo, e con la volontà di cercare di far crescere nelle giovani generazioni, la voglia di mettersi in gioco, con competenza, anche formando una squadra Lady Chef per i Campionati Nazionali ed Internazionali di Cucina”.

Il compartimento della Provincia di Pescara conta un numero consistente di associate, circa 70, che collaborano fattivamente, per implementare le numerose attività da svolgere, “questa è la nostra forza” afferma Emma Barone, “ed è quello che porta la nostra Provincia ad essere considerata anche a livello Nazionale all’ interno della Federazione”. Il rinnovo delle cariche istituzionali avverrà su tutti i livelli, infatti, lunedì ci sarà il prossimo appuntamento elettivo, per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cuochi Pescara, e successivamente del Consiglio Regionale che si terrà a Marzo.