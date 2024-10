SODECIA DI RAIANO: UN ALTRO MESE DI CASSA INTEGRAZIONE PER 50 DIPENDENTI

RAIANO – È stata prorogata per altre cinque settimane la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento Sodecia Automotive Raiano (L’Aquila), l’ex F&B, fornitore di Stellantis. Dopo due mesi di cassa integrazione ordinaria, nei giorni scorsi è arrivato l’ok per il prolungamento della cig fino al 7 novembre. Sono circa 50 i dipendenti interessati dalla cig nella fabbrica che produce particolari di carrozzeria interna in ferro o alluminio, ripari del calore in alluminio e particolari di rinforzo in ferro. Secondo i sindacati, trattandosi di un’azienda monocommittente, “rimane alta la possibilità di ricorrere a breve al contratto di solidarietà”, come avvenuto per lo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona (L’Aquila). Le due fabbriche sono legate infatti ai volumi produttivi dell’ex Sevel di Atessa nel chietino che continuano a rallentare, con inevitabili ripercussioni per l’indotto economico e le tasche dei lavoratori. La crisi del settore automotive sarà al centro dello sciopero nazionale, in programma a Roma, il prossimo 18 ottobre.