SODECIA RAIANO COME MARELLI SULMONA: CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ PER CINQUANTA

RAIANO – Un altro fornitore di Stellantis col contratto di solidarietà. Si tratta dello stabilimento Sodecia Automotive Raiano, l’ex F&B, che segue la scia della Magneti Marelli di Sulmona sempre in provincia dell’Aquila. Dopo diversi cicli di classe integrazione, l’azienda ha deciso di applicare il contratto di solidarietà con la riduzione lavorativa e il mantenimento del bagaglio contributivo. Sono circa 50 i dipendenti interessati al contratto nella fabbrica che produce particolari di carrozzeria interna in ferro o alluminio, ripari del calore in alluminio e particolari di rinforzo in ferro.

“Anche questa realtà è da prendere in considerazione perché è legata alla produzione e quindi ai rallentamenti dell’ex Sevel di Atessa nel chietino”, fanno notare dalla Cgil. Il contratto di solidarietà avrà una durata di un anno, fino a novembre 2025.