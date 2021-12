“SOGNI DI CIOCCOLATO”, L’AIL PESCARA TORNA NELLE PIAZZA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

PESCARA – Tornano nelle piazze i volontari della sezione di Pescara dell’Ail, l’Associazione contro le leucemie, il linfoma e il mieloma, in occasione della campagna natalizia de “I Sogni di Cioccolato”. Nelle postazioni, che saranno allestite dalle ore 9,30 alle 20, da domani e fino a domenica 5 dicembre, coloro che vorranno dare un contributo all’iniziativa di solidarietà potranno trovare eleganti confezioni da 350 grammi di cioccolato fondente o al latte con nocciole IGP Piemonte al costo di 12 euro. “Quest’anno offriamo ai nostri sostenitori un pensiero diverso rispetto alle tradizionali piantine natalizie – spiega il presidente dell’associazione Domenico Cappuccilli – Il cioccolato piace a piccoli e grandi e, comunque, manteniamo il simbolo della stella. Mi auguro che anche in questa occasione, come è sempre accaduto, i pescaresi festeggino il Natale all’insegna della solidarietà dando un piccolo ma importante contributo ai progressi che sta compiendo la ricerca scientifica nella cura delle malattie ematologiche e a tutte le attività che realizza l’Ail per migliorare la qualità della vita dei pazienti”. Le postazioni Ail saranno allestite in piazza della Rinascita, in piazza Sacro Cuore, davanti alla Chiesa del Cristo Re in via del Santuario (solo il 5 dicembre), davanti la Basilica della Madonna dei Sette Dolori (solo il 5 dicembre), al Carrefour Supermarket di via Misticoni (solo il 5 dicembre).

Quest’anno affiancano l’associazione nell’iniziativa denominata “SolidAil” anche la Confesercenti, la Confcommercio e la Confartigianato di Pescara. Alle tradizionali postazioni in piazza andranno ad aggiungersi numerose attività commerciali dove sarà possibile acquistare i “Sogni di Cioccolato”. Ecco l’elenco: Ladybugnails in viale Kennedy, Parrucchiera Anna Viola in via Passo della Portella, Compagnia della Bellezza in via Silvio Pellico, Torelli Gioielleria in via XXIV Maggio 1944, Il bello delle donne in via del Santuario, Francesco Maffullo Parrucchieri in via Cetteo Ciglia, Acconciatore Nico in via Ravenna, Marilena Parrucchiera in via Tiepolo, VisionOttica Barberini in C.so Umberto I e viale Pindaro, Autore e Dolci Sport in via Roma, Buffetti in via Chieti, Acquadimare Shoes in viale Regina Margherita, Caffè Firenze in via Firenze, Gioielleria De Sanctis in via Firenze, Fondente in via Milano e Lauretum Preziosi in via C. Battisti.