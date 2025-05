“SOLDI PER DARE AUTORIZZAZIONI”: CONDANNATO UN AQUILANO EX DIPENDENTE DELL’ASL DI CHIETI

CHIETI – Un anno (pena sospesa e non menzione) per tentata concussione. È la condanna inflitta a Luca Pomidori, 67 anni, dell’Aquila e residente a Chieti, dipendente della Asl Lanciano Vasto Chieti, nello specifico addetto al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian), ora in pensione.

La sentenza, come riporta il Centro. è stata pronunciata con il rito abbreviato dal giudice Andrea Di Berardino: l’imputato ha potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Pomidori – “incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri – avrebbe assunto comportamenti tali da costringere i dipendenti di un’azienda di Chieti Scalo «a versare nelle sue mani l’importo di denaro inerente al rinnovo dei tesserini sanitari necessari per l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande».

Al tempo stesso, l’imputato ha prospettato che, in mancanza di questo versamento, la ditta «non avrebbe avuto il tempo necessario per portare a termine la pratica e che avrebbe subito i relativi controlli amministrativi, con il rischio di dover pagare una sanzione pari a 1.000 euro». Pomidori, sostiene sempre il pubblico ministero, non è riuscito nel suo intento «per l’opposizione manifestata dai dipendenti della società».

L’imputato si è difeso respingendo in toto le accuse e sostenendo che le sue azioni erano state fraintese e il suo obiettivo era solo quello di agevolare la società nel rinnovo dei tesserini. Si andrà in appello.