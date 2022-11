SOLE E MONTAGNE INNEVATE IN ABRUZZO: -4 A CAMPO IMPERATORE, -6 AL RIFUGIO FRANCHETTI

L’AQUILA – Montagne innevate sotto il sole di novembre in Abruzzo e temperature minime sotto lo zero in quota, come registrato dalla rete dell’associazione meteo Caput Frigoris ( http://www.caputfrigoris.it ).

La stazione meteo del Rifugio Franchetti, a 2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela (Teramo), dove la prima neve ha fatto la sua comparsa due mesi fa, ha registrato una minima di -6.0°C.

Imbiancato anche il Monte Velino. Qui, a quota 2119 metri presso il rifugio “Capanna di Sevice”, il quinto più alto di tutto l’Appennino, di proprietà del Comune di Magliano de’ Marsi (L’Aquila), è stata installata di recente una stazione meteo di Caput Frigoris: la minima registrata è di -5.5°C alle 8:40, con -3.3 gradi alle 13:09.

Minima di -4.0°C sul Monte Genzana, a 1.980 metri di quota, e anche a Campo Imperatore (L’Aquila), con la stazione meteo a 2.132 metri sul Gran Sasso presso il Giardino botanico alpino gestito dall’Università dell’Aquila.

Stessa temperatura sulla Maiella in località Majelletta – Blockhaus, territorio di Pretoro (Chieti) -4.0°C, con stazione a quota 2003 metri e dati raccolti in collaborazione con Chieti Meteo. Infine -1.7°C a Campo Felice (L’Aquila), a 1538 metri.