SOLENNITA DI TUTTI I SANTI: LE CELEBRAZIONI A COLLEMAGGIO E A SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

L’AQUILA – Le celebrazioni per la solennità di Tutti i Santi nella Chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo, avranno inizio domenica 31 ottobre dalle ore 12,30 e per tutto l’arco pomeridiano con una preghiera continua in adorazione eucaristica per lodare il Signore per tutti coloro che hanno raggiunto la beatitudine eterna e vivono alla luce del volto di Dio. La S. Messa delle ore 18,00, presieduta dal Can. Renzo D’Ascenzo, concluderà la vigilia della solennità.

Nel giorno della festività, lunedì 1° novembre le Sante Messe della mattinata saranno, secondo l’orario festivo, alle ore 10,00, presieduta dall’Arcivescovo Emerito Mons. Giuseppe Molinari, alle ore 11,30 presieduta dal Can. Daniele Pinton parroco di S. Marco Evangelista e alle ore 18,00 presieduta dal parroco della Cattedrale Can. Renzo D’Ascenzo.

Martedì 2 novembre, giorno che la Chiesa dedica alla Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, le funzioni al Suffragio, con la speciale preghiera per le anime del purgatorio e in particolare per quelle più dimenticate, saranno nella mattinata alle ore 10,00 e alle ore 11,30.

Alle ore 18,00, l’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi presiederà la Santa Messa Stazionale per tutti i fedeli della diocesi defunti nell’anno trascorso ed al termine aprirà solennemente l’Ottavario di Preghiera per le anime del Purgatorio.

Durante l’Ottavario rispettando le condizioni stabilite dalla Chiesa, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria ogni giorno per un defunto diverso.

Nei giorni dell’Ottavario, fino a lunedì 8 novembre, le Sante Messe, con predicazione straordinaria, saranno nei giorni feriali alle ore 11,00 e alle ore 18,00 e domenica 7 novembre secondo l’orario festivo.

Così come nel 2020, in ragione delle tristi vicende legate al Covid, anche in questo anno 2021 la Penitenzieria Apostolica, per speciale mandato di Papa Francesco, ha esteso la possibilità di conseguire l’indulgenza plenaria per i defunti in tutto il mese di novembre.

Lunedì 1 novembre il Cardinale Giuseppe Petrocchi presiederà alle ore 11 nella Basilica di S. Maria di Collemaggio, Cattedrale provvisoria, la Santa Messa solenne nella solennità di Tutti i Santi.

Lo stesso giorno, alle ore 15.30, nella Chiesa di S. Maria del Soccorso (Cimitero cittadino), il Cardinale Giuseppe Petrocchi presiederà un S. Messa in suffragio dei fedeli defunti. Al termine benedirà le tombe davanti l’ingresso principale del Cimitero.

Il 2 novembre, alle ore 18:00 l’Arcivescovo presiederà un’altra celebrazione eucaristica per tutti i defunti nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante).

Inoltre si comunica che “LA PENITENZIERIA Apostolica, ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi Sacri Pastori della Chiesa, a causa dello stato di perdurante pandemia, conferma ed estende per l’intero mese di novembre 2021 tutti i benefici spirituali già concessi il 22 ottobre 2020, attraverso il Decreto Prot. N. 791/20/I col quale, a causa della pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti venivano prorogate per tutto il mese di novembre 2020.

Dalla rinnovata generosità della Chiesa i fedeli attingeranno certamente pii propositi e vigore spirituale per indirizzare la propria vita secondo la legge evangelica, in filiale comunione e devozione verso il Sommo Pontefice, visibile fondamento e Pastore della Chiesa Cattolica”.