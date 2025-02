SOLIDARIETA’: ALL’AQUILA RACCOLTI 1.600 CHILI DI ALIMENTI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

L’AQUILA – Ben 1.637 chilogrammi di alimenti raccolti per le famiglie bisognose dell’Aquilano: è un record di solidarietà quello andato in scena ieri nel supermercato Conad Amiternum dell’Aquila.

I volontari impegnati hanno lavorato fino alla tarda serata per la sistemazione dei 99 scatoloni suddivisi per tipologia di alimento: riso, fette biscottate, latte, zucchero farina, olio, pasta, legumi, passata di pomodoro, tonno, carne in scatola, omogeneizzati e altri generi alimentari.

“La raccolta alimentare organizzata al supermercato Conad del centro commerciale Amiternum, che ringraziamo per l’ospitalità, ha portato a un vero record”, commenta in una nota Luigi Cordeschi, presidente dell’associazione Dona un pasto per la dignità Odv, “la popolazione risponde sempre generosamente per aiutare tutte le famiglie in difficoltà che necessitano di beni primari. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta: ‘gli Amici di San Basilio’, la parrocchia Santa Maria Ausiliatrice dell’Aquila, il ‘Clan pegaso’ del gruppo scout L’Aquila 1 F.S.E. Inoltre vogliamo ringraziare il Gruppo L’Aquila del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta), padre Giorgio della parrocchia San Pio X dell’Aquila, tutti i volontari per il loro preziosissimo contributo e tutte le persone che hanno donato con il cuore. Un piccolo gesto da parte di tutti, ha generato un grande atto d’amore”.