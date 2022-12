SOLIDARIETA’, L’AQUILA PER LA VITA: “UN SUCCESSO L’INIZIATIVA DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO BAFILE'”

L’AQUILA – “Ha avuto successo l’iniziativa degli allievi dell’istituto “Bafile”, liceo scientifico e artistico organizzato questa mattina a sostegno dell’Aquila per la vita”.

È quanto si legge in una nota al termine del primo open day (il prossimo è previsto per domenica 15 gennaio 2023), i ragazzi dei licei aquilani hanno allestito degli stand dove hanno promosso le nuove felpe ufficiali della Onlus aquilana e illustrato l’attività che dal 2004 L’Aquila per la vita porta avanti a sostegno della sanità cittadina.

Una giornata da incorniciare che ha visto impegnati nella “trincea della solidarietà” tanti giovani.

“Davvero un segnale incoraggiante – dice Giorgio Paravano, presidente dell’ente aquilano – Vedere tanti ragazzi condividere i valori dell’impegno sociale fa bene a cuore e anima. Un ringraziamento sentito e sincero va anche al corpo docente del ‘Bafile’ e alla dirigente Sabina Adacher che hanno sostenuto senza esitazioni l’iniziativa”.