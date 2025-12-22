SOLIDARIETA’: L’ASSOCIAZIONE ROSIO DI FILIPPO REALIZZA NUOVO POZZO D’ACQUA POTABILE IN BURKINA FASO

L'AQUILA - Nel villaggio di Talfmaenga, nello stato africano del Burkina Faso, è stato inaugurato un nuovo pozzo di acqua potabile che fornirà acqua pulita a oltre 500 persone.

L’intervento è stato realizzato dall’organizzazione di volontariato Rosio Di Filippo ODV, in collaborazione con l’azienda aquilana ISVIP System e con il fondamentale supporto della Dott.ssa Loredana Ferrauto.

Il progetto, portato a termine grazie alla sinergia fra le due realtà abruzzesi, rappresenta il frutto di una visione strategica condivisa. L’opera realizzata dall’organizzazione di volontariato è stata eseguita grazie alla partnership cruciale con l’azienda ISVIP System e, in particolar modo, alla determinazione della Dott.ssa Loredana Ferrauto.

La sua costante attenzione verso le dinamiche dello sviluppo umano e la cooperazione internazionale è stata il motore propulsore di questa iniziativa.

La quotidianità del villaggio era scandita dalla drammatica scarsità di risorse idriche, una carenza che colpiva duramente l’igiene pubblica e sottraeva tempo prezioso alla vita sociale, gravando specialmente sulle donne e sui minori. L’attivazione del pozzo inverte drasticamente questa tendenza.

Garantendo acqua batteriologicamente pura si abbatte l’incidenza delle patologie infettive e si libera tempo fondamentale per la scolarizzazione dei più giovani.

L’impatto dell’opera va oltre la semplice dissetazione. La disponibilità idrica è il primo tassello per la creazione di un indotto economico sostenibile. L’opera permetterà l’avvio e la cura di un orto comunitario fondamentale per il sostentamento della comunità locale.