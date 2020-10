SOLIDARIETA’, PRESENTATA A PESCARA INIZIATIVA “E’ ORA DI DONARE”: VERI’, “CON ADRICESTA MESSAGGIO POSITIVO”

PESCARA – Si è svolta questa mattina a Pescara, in Piazza Unione, una cerimonia istituzionale nel corso della quale Adricesta Onlus, rappresentata dal presidente Carla Panzino, ha presentato alcuni progetti di solidarietà, tra cui “E’ ora di donare”, iniziativa promossa a favore dell’ospedale di Pescara.

All’incontro ha partecipato l’assessore alle Politiche della Salute Nicolettà Verì.

“Quando le associazioni affiancano le istituzioni è sicuramente un fatto positivo e importante – ha detto l’assessore Nicoletta Verì -. In questo caso Adricesta, grazie alle sue iniziative di solidarietà, ha permesso di donare apparecchiature e risorse ad alcuni reparti dell’ospedale di Pescara. Ringrazio tutti per la campagna di solidarietà che si conclude in un momento difficile per la sanità abruzzese”.

Le donazioni hanno riguardato il Centro regionale Diabetologia Pediatrica di Pescara, la consegna di borse per il trasporto di plasma per UOSD Itcs Bio Banche, un defibrillatore alla Croce Rossa Italiana di Pescara e un defibrillatore ai Vigili del Fuoco di Pescara.

