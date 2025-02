SOLISTI AQUILANI: DOMANI IL CONCERTO CON FEDERICO FRIGO AL PODIO E YING LI AL PIANOFORTE

L’AQUILA – Domani alle 18, all’Auditorium del Parco all’Aquila, andrà in scena il concerto “Viaggi romantici” dei Solisti Aquilani, che omaggeranno Fryderik Chopin e Felix Mendelhssohn. A dirigere l’orchestra d’archi che dal 1968 porta il nome dell’Aquila sarà Federico Frigo, mentre al pianoforte suonerà Ying Li.

Il concerto rientra nella rassegna “Musica per la città”, la direzione artistica dei Solisti Aquilani è di Maurizio Cocciolito.

Spiegano i Solisti Aquilani in una nota: “Il concerto è un viaggio nel primo Romanticismo soave, fresco, nobilmente espressivo ed equilibrato, opera di due sommi compositori vissuti nella prima metà dell’Ottocento nella loro fase giovanile e, ancora oggi, sorprendentemente precoci. Riguardo alle composizioni di Chopin, spiega Carla Di Lena nelle note di sala, nuovi studi filologici hanno messo in evidenza come l’orchestrazione non sia stata opera dell’autore ma di altre ignote mani. Questo spiegherebbe alcune ingenuità e una certa semplificazione che rende molto diverso il valore della parte orchestrale rispetto a quella pianistica. Se Chopin compose il Concerto op.11 a vent’anni, Felix Mendelssohn in precocità non fu da meno. All’età di circa tredici anni risalgono le sue tredici sinfonie per archi. Eseguite nell’ambito dei concerti che la famiglia Mendelssohn organizzava nella propria agiata dimora, le sinfonie furono poi dimenticate e ritrovate solo nel 1950 in un ricco fondo di manoscritti nella Biblioteca statale di Berlino. Composizioni di valore tutt’altro che trascurabile”.

Quindi sui protagonisti del concerto: “Il direttore d’orchestra Federico Frigo è stato il primo svizzero a laurearsi all’Accademia italiana di direzione d’orchestra sotto la guida di Gilberto Serembe a Milano. La sua formazione è stata arricchita dalla partecipazione a masterclass internazionali con rinomati docenti: Nicolás Pasquet, Martin Sieghart e Jorma Panula. Queste esperienze gli hanno permesso di affinare la sua tecnica e ampliare il suo repertorio”.

“La pianista Ying Li ha vinto nel 2021 il premio internazionale Antonio Mormone e lo Young Concert Artists Susan Wadsworth International Auditions. È stata premiata in numerosi altri concorsi internazionali. Ying ha iniziato gli studi musicali a cinque anni in Cina, al Conservatorio centrale di Pechino. Nel 2012 si è trasferita a Philadelphia per studiare al Curtis Institute of Music con Jonathan Biss e Seymour Lipkin“.

Il costo del biglietto per il singolo concerto è di 10 euro. Biglietti e abbonamenti disponibili nella sede dei Solisti Aquilani, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, e sul circuito Ciaotickets. Informazioni al numero 0862.420369.