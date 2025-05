SOLISTI AQUILANI IN LUTTO: ADDIO AL PRESIDENTE FABRIZIO DE AGOSTINI DRAGONETTI DE TORRES

L’AQUILA – Con profondo dolore e unanime commozione il vicepresidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore artistico, il revisore dei conti, i musicisti e tutti i dipendenti dell’associazione I Solisti Aquilani annunciano la scomparsa del loro amato presidente, Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres.

“La notizia”, si legge in una nota, “ha scosso l’intera istituzione, lasciando un vuoto incolmabile in coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. La sua illuminata guida, caratterizzata da una visione strategica e una profonda comprensione del settore, ha elevato l’organizzazione a nuovi vertici. La sua sensibilità, sia artistica che umana, ha saputo creare un ambiente di lavoro ispirante e inclusivo, dove ogni talento era valorizzato e ogni voce ascoltata. Ma è stata la sua instancabile passione per la musica e l’arte a lasciare un segno indelebile in ognuno di noi e nell’intera comunità. Una passione autentica e contagiosa che ha alimentato innumerevoli progetti, promuovendo la cultura e rendendola accessibile a tutti”.

“Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres, ministro plenipotenziario, non è stato solo un leader ma un mentore, una figura di riferimento capace di ispirare e motivare. L’eredità umana e professionale che ci lascia è immensa e preziosa. Sarà questa la nostra guida nel proseguire il suo prezioso lavoro, con la consapevolezza che ogni nostro sforzo sarà un tributo alla sua memoria e alla sua visione. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia del presidente porgendo le nostre più sentite condoglianze e condividendo il loro lutto. Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori e nella storia della nostra istituzione”.