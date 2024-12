“SOLO//CAOS”: ALL’AQUILA LA PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO DISCO DI SIMONE COCCIGLIA

L’AQUILA – “Solo//Caos” è l’ultimo disco del cantautore aquilano Simone Cocciglia che verrà presentato all’Aquila giovedì 12 dicembre alle 18.30.

La presentazione del disco di Simone Cocciglia è stata organizzata presso la Libreria Colacchi su Corso Vittorio Emanuele n. 5. Dialogherà con l’artista la giornalista Loredana Lombardo.

“Solo//Caos” è stato anticipato dall’uscita del singolo “S.D.U.Q.D.” (storia di un quarantenne depresso) in radio dal 25 ottobre.

Il secondo album del cantautore abruzzese contiene 14 brani elettro/pop dai testi pungenti, ironici, arrabbiati, provocatori, che affrontano tematiche strettamente legate all’attualità e che evidenziano un cambio netto di sonorità, rispetto al primo album, per esprimere rabbia interiore, solitudine asfissiante e caos, intimo, buio, “che è la strada da percorrere per poter rinascere”, spiega l’autore.

ltre ai nuovi inediti, nel disco ci sono i singoli: “Animale sleale”, già finalista Premio De Andrè 2020 e vincitore del premio del quotidiano “La Repubblica”, “La mia giostra” e “A malapena”, finalisti al Premio Amnesty International 2023 e al Premio de Andrè 2024, “Azzurro Rosa”, semifinalista del Festival di Castrocaro 2023.

La tracklist: Nuances, Dissocial, A malapena, Ascendente scorpione, La felicità, Collane, La mia giostra, Estate cattiva, Ma’ pa’, Cloe, Animale sleale, s.d.u.q.d., Re Artù, Azzurro Rosa.

Simone Cocciglia, cantautore abruzzese è nato a L’Aquila. Nel 2013 si aggiudica il secondo posto al Premio Nazionale Musica D’Autore Poggio Bustone con “Enti serpenti” che successivamente verrà inserito nella compilation di successi pop Hit Mania Estate 2014. Nel 2017 è il vincitore del Premio Mia Martini con il suo brano “Cercavo un senso”. Il brano “La mongolfiera” è stato selezionato da Red Ronnie per la rassegna musicale Voci del Mediterraneo ed arriva alla finale nazionale del Premio Donida. È tra gli 8 finalisti del Premio Musica Controcorrente tenutosi al CET di Mogol dove vince il Premio Omaggio a Mogol, reinterpretando un suo celebre successo accompagnato dalla sua band. #Nonècosìimportante, dopo essere entrato nella TOP 10 della classifica ufficiale cantautori di ITunes, entra a far parte della compilation Hit Mania Estate 2015. “Pozzanghera (solo alibi)”, viene presentato in anteprima nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia durante l’intervallo dell’evento calcistico Sassuolo – Sampdoria valido per la Seria A Tim. È finalista ad Area Sanremo 2018 col brano “Narciso”. La sua “Indisciplinato” ha vinto il premio miglior brano radiofonico al Festival Nazionale Fatti sentire tenutosi a Cinisello Balsamo lo scorso giugno. A Novembre 2019 ha presentato in anteprima al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila il suo primo album dal titolo “Lascio andare” con l’etichetta discografica “Onda Dischi” disponibile in tutti i digital store. È tra gli 8 finalisti del Premio De Andrè 2022 in cui vince con il suo brano “Animale sleale” la targa del quotidiano “La Repubblica”. Semifinalista al 1mnext 2022, il contest del primo maggio. Finalista del premio Amnesty International 2023 “Voci per la libertà” con il brano “La mia giostra”. Tra i 30 semifinalisti del Festival di Castrocaro 2023 con “Azzurro Rosa”. Finalista per la seconda volta, al Premio De Andrè 2024, con “La mia giostra”.