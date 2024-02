SOMMELIER, L’AIS ABRUZZO CELEBRA IL VINO REGIONALE CON LA GUIDA VITAE 2024

FRANCAVILLA AL MARE – Torna il “Gran Galà Esperienze di Vitae in Abruzzo”, la cerimonia di presentazione di Vitae, la Guida Vini Ais, organizzata dall’Associazione italiana sommelier Abruzzo, con il contributo della presidenza del Consiglio regionale e con la partnership di Blue Star.

Sabato 10 febbraio a Villa Maria Hotel & Spa di Francavilla al Mare (Chieti) si terrà il tradizionale evento che Ais Abruzzo promuove ogni anno per presentare il volume curato per la regione dal delegato Pescara, Luca Panunzio.

Si inizia alle 16 con un approfondimento sulla guida e con la consegna delle Quattro Viti, cioè il riconoscimento dato ai vini di eccellente profilo stilistico e organolettico. Si prosegue poi dalle 18 alle 21, con i banchi d’assaggio delle etichette più rappresentative delle cantine selezionate.

Per l’edizione 2024, è stato il Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma riserva 2018 dell’azienda Masciarelli a ottenere il Tastevin per l’Abruzzo, il premio indirizzato a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni. Quattro invece le Gemme, ovvero i vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati (sopra i 95/100): il Trebbiano d’Abruzzo 2019 di Valentini, il Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 di Masciarelli, il Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Oinos 2019 di San Lorenzo Vini e il Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2021 di Emidio Pepe. Trentacinque i vini a cui sono state assegnate le 4 Viti (lo scorso anno erano stati 29) e 74 in totale le aziende presenti in guida.

“Il Gran Galà rappresenta il momento per raccontare e celebrare il mondo produttivo vinicolo della nostra regione”, commenta la presidente Ais Abruzzo, Angela Di Lello, “attraverso la presentazione della nuova edizione della Guida e attraverso la degustazione di alcuni dei vini inseriti al suo interno. Anche quest’anno aumenta il numero delle aziende abruzzesi presenti, che passa da 68 a 74, a dimostrazione di un settore in continua evoluzione, fatto di produttori che con passione e cura riescono a tirare fuori vini di grande eccellenza e qualità che nulla hanno da invidiare a quelli di altre regioni e che attirano sempre di più l’attenzione del mercato”.

Nella decima edizione sono state introdotte anche tre novità: la foglia, che rappresenta il Progetto Green, riservato alle aziende che investono per la loro sostenibilità; la torre della Virtus Loci, che sta ad indicare aziende che si trovano in contesti di interesse storico, artistico o ambientale; infine la chiave, che compare unitamente ai Vini Passepartout, riservata a quelle etichette che si dimostrano particolarmente versatili negli abbinamenti al cibo.

“Il valore aggiunto della Guida Vitae è la vicinanza che c’è con il mondo produttivo”, ha spiegato il curatore dell’edizione Abruzzo, Luca Panunzio, “perché a differenza di altre guide, viene curata direttamente dalle delegazioni provinciali, e dunque da chi vive e conosce il tessuto produttivo. Abbiamo assaggiato 535 campioni, selezionando 74 cantine con 356 vini, che esprimono l’eccellenza del territorio, riuscendo ad ampliare rispetto alla scorsa edizione, lo spazio riservato alla nostra regione”.

L’ingresso all’evento è gratuito per i soci Ais in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

LE 4 VITI ABRUZZESI

CERASUOLO D’ABRUZZO VALORI CHIAMAMI QUANDO PIOVE 2022 – Vini Valori

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE PIELUNI RISERVA 2017 – Illuminati

VILLAMAGNA VALLE MARTELLO 2020 – Valle Martello

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO LAUS VITAE RISERVA 2018 – Citra

CERASUOLO D’ABRUZZO 2022 – Valentini

TREBBIANO D’ABRUZZO 2019 – Valentini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO SABATINI LUIGI RISERVA 2018 – Terre d’Erce

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO VILLA GEMMA RISERVA 2018 – Masciarelli

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DI CASAURIA SAN CLEMENTE RISERVA 2019 – Ciccio Zaccagnini

PECORINO FOSSO CANCELLI 2020 – Chiara Ciavolich

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TRINITÀ RISERVA 2018 – Marchesi De’ Cordano

APPASSIMENTO 2021 – Collefrisio

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE OINOS 2019 – San Lorenzo

TREBBIANO D’ABRUZZO 2022 – Tiberio

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI INFERI RISERVA 2019 – Marramiero

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO I VASARI 2020 – Barba

CERASUOLO D’ABRUZZO SUPERIORE CERANO 2022 – Pietrantonj

ROSATO BIOLOGICO FS 2022 – Feudo Antico

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO OTTOBRE ROSSO 2021 – Tenuta I Fauri

TREBBIANO D’ABRUZZO COCCIOPESTO 2021 – Fattoria Nicodemi

VILLAMAGNA 2021 – Torre Zambra

TREBBIANO D’ABRUZZO 2021 – Amorotti

TREBBIANO D’ABRUZZO DIVERTO 2021 – Torre dei Beati

TREBBIANO D’ABRUZZO MACERATO POGGIO VARANO 2021 – Barone Cornacchia

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE LUIGI LEPORE RISERVA 2017 – Lepore

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO QUARANTACINQUE 2021 – Francesco Massetti

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI CHIEDI ALLA POLVERE RISERVA 2019 – Contesa

TREBBIANO D’ABRUZZO VIGNETO DI POPOLI 2020 – Valle Reale

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE BIO 2021 – Emidio Pepe

TREBBIANO D’ABRUZZO EMIDIO PEPE 2021 – Emidio Pepe

PECORINO BALDASSARRE 2022 – Baldassarre

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI BELLOVEDERE RISERVA 2020 – Fattoria La Valentina

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA BINOMIO 2019 – Fattoria La Valentina

CERASUOLO D’ABRUZZO PIÈ DELLE VIGNE 2021 – Cataldi Madonna

PECORINO BECCO REALE 2022 – Famiglia Di Carlo – Vigna Madre