SONDAGGIO CENTRO STORICO L’AQUILA: I PROMOTORI, “SE BIONDI LO RITIENE DI PARTE NE FACCIA UNO LUI..”

L’AQUILA – “ll sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi intervenendo sulla stampa locale ha definito il nostro sondaggio come di parte. Vorremmo rispondere che il nostro sondaggio, con oltre 700 partecipanti, è semplicemente l’esperimento di partecipazione più ampio che si sia mai fatto in città da dieci anni a questa parte. Il risultato di quest’ampia, quanto unica, consultazione è che la prima cosa di cui il centro storico ha bisogno sono le scuole, seguito da parcheggi e un cinema”.

Così in una nota il Comitato 3e32 e Casematte, che hanno indetto il sondaggio “Cosa manca nel centro dell’Aquila?”, da cui risulta che a mancare sono innanzitutto scuole, parcheggi, cinema, biblioteca, mercato, centri d’aggregazione, bagni pubblici, uffici, farmacie, alimentari, teatro, abitanti e molto altro.

Per continuare a votare basta andare all’indirizzo menti.com/alnbtsxq2h9e

“Ci rendiamo conto che una tale pratica democratica non rientra proprio nella cultura politica di questo sindaco, ma è ciò che gli aquilani e le aquilane vogliono e lo hanno ben dimostrato, rispondendo al sondaggio e partecipando numerosə all’assemblea cittadina di sabato scorso in centro storico. E’ ormai evidente che per il bene di questa città ci vuole più partecipazione e che le scelte fatte da un uomo solo al comando stanno portando L’Aquila a una lenta morte sociale, che vogliamo ancora evitare battendoci”, incalzano i promotori.

“Se al sindaco il nostro sondaggio non piace perché lo ritiene di parte, può farne uno lui, con i mezzi e le risorse che hanno le istituzioni. Noi non chiediamo altro. La verità è che il sindaco Biondi ripone tutti gli sforzi a narrare di una rinascita che però dietro il set cinematografico da lui allestito non c’è, è solo finzione, e sempre più cittadine e cittadini lo stanno capendo sulla loro pelle. La nostra consultazione ha coinvolto finora 735 persone e il numero continua a salire. Per questo dopo la partecipata assemblea cittadina abbiamo deciso di lasciare aperto il sondaggio in vista di nuovi appuntamenti che vogliono portare questa amministrazione a dover confrontarsi con la città”;

LA CLASSIFICA PARZIALE

SCUOLE, scuola, scuola infanzia, scuole pubbliche, scuole comunali 136 PARCHEGGI, parcheggio, parcheggi gratuiti 119 CINEMA 102 BIBLIOTECA, biblioteche, biblioteca pubblica, biblioteca con bar 85 MERCATO, mercato in piazza, mercato in piazza duomo 77 CENTRI DI AGGREGAZIONE, spazi sociali, luoghi di aggregazione, spazi di aggregazione, centri sociali, centri culturali, circolo ludico, luoghi chiusi per giovani, luoghi di incontro, luoghi di socialità, luogo pubblico al chiuso, punti di incontro, spazi aggregativi, spazi creativi, spazi ricreativi, spazi autogestiti, spazi culturali, spazio di aggregazione, luoghi di svago gratuiti, luoghi di socializzazione, luoghi di incontro, spazi ricreativi, spazi comunitari, luoghi culturali, spazi no bar 65 BAGNI PUBBLICI, bagni, servizi igienici, servizi igienici pubblici 51 UFFICI, uffici pubblici, uffici comunali 45 FARMACIA, farmacie, farmacia comunale, farmacie notturne 44 SUPERMERCATO, alimentari, supermercati, alimentari accessibili, minimarket, supermercati economici, supermercati ben forniti 45 TEATRO, teatro comunale 32 ABITANTI, residenti, gente che ci abita, persone che ci abitano, persone che ci vivono 32 NEGOZI, negozi economici, negozi più accessibili, negozi abbordabili, negozi meno costosi, negozi grandi catene, catene di negozi, negozi per ragazzi, abbigliamento low cost 32 TRASPORTI, trasporti pubblici, mezzi pubblici, più mezzi pubblici, collegamenti bus, collegamenti autobus, corse autobus, collegamenti diurni 26 CULTURA, attività culturali, eventi culturali, servizi culturali, offerta culturale, attività culturali gratuite, corsi gratuiti 26 CESTINI, cestini spazzatura, cestini della spazzatura, cestini per rifiuti, secchi, secchi dell’immondizia, raccolta differenziata, secchi, secchi per i rifiuti, secchi per l’immondizia 21 ZTL, area pedonale, chiusura al traffico, isola pedonale, Zona Tl, zona pedonale, pedonalizzazione, centro senza automobili, chiusura alle auto 23 LUDOTECA, ludoteca pubblica, ludoteche, locale per bambini, luoghi per bambini, spazi di aggregazione per famiglie, spazi per genitori e figli, spazi per bambini, spazi per bambini al chiuso, attività per bambini, spazi della formazione 22 SICUREZZA, sicurezza di notte, sicurezza la sera 22 SOCIALITA, Comunità, aggregazione, tessuto sociale, socialità, socialità spontanea, socialità senza consumo, socializzazione, socialità aggregativa, attività ricreative 20 SPAZI PER ADOLESCENTI, attrattive per ragazzi, spazi per giovani, spazi gratuiti per giovani, spazi di incontro per ragazzi, luoghi per adolescenti, luoghi per ragazzi, circoli giovanili 18 AULE STUDIO, aule studio libere, luoghi dove studiare, sale lettura, sale studio 19 MUSICA, musica dal vivo, concerti, concerti dal vivo, circolo musicale, locale musicale, locali che fanno suonare, sala concerti ampia, live club 18 Servizi 17 Panchine 17 PALESTRA, palestre, palestra popolare, pilates, palestra arrampica 17 DISCOTECA, posti dove ballare, locale dove ballare, locale dove si balla 15 SALA GIOCHI, sale giochi 14 Controllo, controlli, rispetto della legge, vigilanza 13 Verde, Aree verdi, spazi verdi, parchi, parchi pubblici 12 Bowling 10 BOTTEGHE, artigiani, botteghe di artigiani 10 Vita 9 FRUTTIVENDOLO, ortofrutta 8 Università 8 Parcheggi per residenti 7 Alberi, fiori, piante 6 Edicola 6 Spazi transfemministi 6 Spazi Queer e LGBT, spazi queer, LGBTQIA, spazi safe per minoranze 6 Pulizia 5 Mostre, arte, sale espositive, artisti indipendenti 5 Eventi, serate 5 Mercato coperto 5 Mercatini, mercatini rionali 5 Posacenere, secchi per sigarette 5 Panetteria, forno, panificio 5 Riscaldamento 5 Escape Room 4 Asilo 4 Cannabis Club 4 Karaoke 4 Mensa, mensa universitaria 4 idea, idea di città, idea di centro storico, visione 4 Lavanderia, lavanderia a gettone 4 Normalità 4 Piano per il commercio, sostegno ai negozianti, aiuto politico 3 Neve, neve a bassa quota 3 Associazioni, club tematici 3 Alloggi universitari, abitazioni, affitti decenti 3 Area cani, parco cani 3 Biciclette, bike rental, bike sharing 3 Creatività, immaginazione 3 Pista di pattinaggio, pattinaggio sul ghiaccio, palaghiaccio 3 Luce, strade illuminate, luce intorno al castello 3 Merceria 3 Segnali stradali, segnaletica stradale 3 Sostegno alla periferia 3 Musei 3 Ricostruzione, ricostruzione viva 3 Coworking, coworking gratuiti 3 Caffè letterario, book corners 3 Negozi strumenti musicali 2 Calzolaio 2 Cat cafè 2 Civiltà, educazione 2 Cornetteria 2 Ferramenta 2 Fontanelle 2 Marciapiedi, marciapiedi curati 2 Quotidianità, vita quotidiana 2 Sanpietrini 2 Wifi 2 Antifascismo, spazi antifa 2