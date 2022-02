SONDAGGIO DITUTTO: PESCARA AL TOP PER EVENTI, PIU’ DI ROMA E MILANO

PESCARA – Pescara più di Roma o Milano. Per gli intervistati dall’attrice Raffaella DiCaprio, sondaggio promosso da Ditutto e Futura entertainment, è la ridente cittadina abruzzese la regione italiana al top per eventi di qualità.

Concorsi di bellezza, eventi di moda, solidarietà, pet e Babbi Natale: il lungomare pescarese conquista cittadini e turisti. In un 2021 difficile per tutti a causa della pandemia che in tutto il mondo ha reso più complicato l’incontro e la socialità delle persone, c’è una città in Italia che ha deciso di non fermarsi, vincendo la scommessa che anche in condizioni difficili ci si può diverte rispettando tutte le normative e le cautele.

Pescara e il suo splendido lungomare sono stati teatro di numerosi eventi di livello nazionale nel corso del 2021.

Dalla moda al pet, dalla solidarietà alla bellezza, in estate e in inverno decine di migliaia di persone hanno confermato la qualità di manifestazioni che rappresentano un biglietto da visita formidabile per Pescara. A cominciare dal Pet Pride in primavera, uno degli eventi simbolo della “ripartenza” in uscita dalla seconda ondata di pandemia.

Organizzato dal promoter reggiano Claudio Marastoni, il “Pet Pride” non ha solo richiamato l’interesse e l’attenzione di un sempre più crescente popolo degli amici a quattro zampe, ma è stata l’occasione per fare il punto a 360 gradi sul benessere dei nostri cari pet con la presenza di esperti veterinari, associazioni e noti testimonial. Focus anche sui risvolti sociali di questo settore con la pet therapy e la protezione civile che sempre più spesso riescono a dare sollievo e speranza alle persone meno fortunate grazie al grande cuore e all’empatia dei nostri amici “pelosi”.

In agosto, poi, spazio alla moda e al glamour con le finali nazionali di due tra i concorsi di bellezza più importanti nella Penisola. Mister Italia 2021 e Miss Grand Prix 2021 hanno portato nel capoluogo abruzzese non soltanto centinaia di bellissimi e bellissime pretendenti allo scettro e alla corona, ma un piccolo spaccato del mondo dello spettacolo italiano con la presenza di illustri ospiti come Manuela Arcuri, Federico Moccia, Jo Squillo e Leo Gassman radunati a Pescara da patron Marastoni.

Le tv di Rai e Mediaset hanno rimbalzato in tutta Italia gli higlights della finalissima, una cartolina virtuale dello Stadio del Mare che ha conquistato tutti gli italiani. Primavera, estate e, infine, l’inverno con Piazza Salotto teatro della prima edizione del “Babbo Natale Days”.

Una vera e propria novità sempre diretta da Claudio Marastoni che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di adesioni con centinaia di pretendenti al titolo di “Babbo Natale d’Italia”. Una manifestazione realizzata in collaborazione con il Comitato abruzzese della Croce Rossa Italia e il coinvolgimento attivo di tante associazioni che si dedicano anima e cuore ai ragazzi meno fortunati ricoverati negli ospedali pediatrici e case famiglie .

Un evento apprezzato da tutti con la presenza di testimonial di grande pregio (tra cui Massimiliano Rosolino) per una manifestazione ripresa da tutti i principali tg e giornali nazionali.

Tre eventi molto diversi uno dall’altro ma con il fil rouge della qualità garantita dall’esperienza di un organizzatore chiamato dall’Amministrazione comunale di Pescara proprio per fare lustro e visibilità ad una città e ad uno skyline unici in Italia.