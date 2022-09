SONDAGGIO GDC: IN ABRUZZO CDX AVANTI DI 17 PUNTI SU CSX, CRESCE M5S E TERZO POLO, ASTENSIONE AL 36%

L’AQUILA – In entrambi i rami del parlamento vantaggio in Abruzzo del Centrodestra che supera di 17 punti la coalizione di Centrosinistra. In crescita il terzo polo e Movimento 5 stelle. La partita resta però aperta, visto che sono ben il 36,2%, di coloro che, ad oggi, sono ancora orientati a non andare a votare e gli indecisi sono al 18%..

Questo l’esito del sondaggio sulle “Intenzioni di voto degli abruzzesi“, effettuato da G.D.C. stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. (http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/ListaSondaggi.aspx).

Sondaggio effettuato con metodo di campionamento probabilistico e rilevazione CAWI, CATI e CAPI, nel periodi dal 5 Settembre all’8 Settembre 2022.

In entrambi i rami del parlamento l’indagine rileva un netto vantaggio del Centrodestra che supera di 17 punti la coalizione di Centrosinistra, trainato da Fratelli d’Italia che si accredita per distacco primo partito regionale con il 25,3% di gradimento, segnando un +0,8% rispetto alla precedente rilevazione del 28 agosto.

Registrano flessioni in termini percentuali rispetto alla precedente rilevazione invece la Lega, che si assesta al 10,7% (- 1,5%), e Forza Italia, gradito dal 7,1% degli intervistati (-0,8%).

Stabile al 3,1% Noi Moderati di Lupi che contribuisce a portare al 46,2% l’apprezzamento degli intervistati verso la coalizione di centrodestra, che comunque segna un -1,6% rispetto al dato totale del raggruppamento del precedente sondaggio fissato al 47,8%.

In flessione anche la coalizione progressista (28,9%, -1%), dovuto principalmente al calo registrato dal Partito Democratico che si attesta al 22,4% (-0,7% rispetto alla precedente rilevazione).

Migliora il dato dell’Alleanza Verdi-Sinistra che registra un 3,3% (+0,6%), mentre perdono leggermente consenso +Europa (2,7%, -0,2%) e Impegno Civico di Di Maio che continua ad assestarsi sotto l’1%.

Il dato che emerge in maniera significativa dalla rilevazione riguarda il livello di gradimento delle due forze esterne alle due coalizioni, ossia quello di Azione/Italia Viva e del movimento 5 Stelle.

Il partito di Calenda e Renzi si attesta al 7,2% alla camera e al 8,9% al senato, posizionandosi al quinto posto e superando il risultato di Forza Italia.

In netto miglioramento anche il dato del partito dell’ex Premier Conte che supera in entrambi i rami del Parlamento la soglia del 10% (11,6% alla Camera e 10,8% al Senato).

Si posizionano sotto il 3% Italexit di Paragone (2,9% alla Camera e 2,5% al Senato), Unione popolare di De Magistris (1,8% alla Camera e 1,5% al Senato) e i restanti partiti minori che registrano percentuali irrilevanti.

Nel complesso migliora sensibilmente il dato percentuale di coloro che non ancora hanno elaborato la convinzione su quale partito indirizzare la propria preferenza, registrato al 18% ( -3% rispetto alla rilevazione precedente).

L’arrivo di leader ed esponenti nazionali in Abruzzo e l’intensificarsi di incontri politici dei candidati degli ultimi giorni hanno contribuito inoltre a migliorare leggermente il dato, fissato al 36,2%, di coloro che, ad oggi, sono ancora orientati a non andare a votare (-1,5% rispetto alla rilevazione del 28 Agosto).

Al sondaggio sono stati interessati 3.645 cittadini maggiorenni residenti nella regione Abruzzo,1.287 dei quali, pari al 35,31% hanno partecipato e risposto, mentre 2.358, pari al 64,69%, hanno rifiutato di rispondere alle domande oggetto dell’indagine.

Nei due quesiti previsti dall’indagine è stato chiesto agli abruzzesi di esprimere la propria intenzione di voto in vista delle prossime elezioni politiche, in riferimento alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

RISULTATI ABRUZZO

PROVINCIA L’AQUILA

PROVINCIA TERAMO

PROVINCIA CHIETI

PROVINCIA PESCARA

