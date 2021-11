SONDAGGIO PD, CIALENTE, “CONTENTO PER STIMA AQUILANI”. CENTRODESTRA MEDITA AZIONI LEGALI

L’AQUILA – “Contento che gli aquilani abbiano stima nei miei confronti, ma altro davvero non voglio aggiungere”.

Un quasi no comment, quello dell’ex due volte sindaco Massimo Cialente, contattato da Abruzzoweb che chiedere un suo parere sull’esito del sondaggi sulle prossime elezioni dell’Aquila di primavera 2022 commissionato dall’ex sottosegretario e vice presidente della Regione, il dem Giovanni Lolli, secondo cui Cialente, sarebbe il candidato vincente capace di battere al ballottaggio nel modo più netto, con sei punti di vantaggio, l’attuale primo cittadino del centrodestra, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, già lanciato dalla coalizione compatta nella ricandidatura.

Sull’esito del sondaggio che ha coinvolto mille cittadini, tace il centrodestra, ed anzi si registrerebbero imbarazzi, visto che fino a poche settimane fa l’attuale sindaco era dato come stra-favorito, con il centrodestra compatto a suo sostegno. E secondo quando si è appreso sarebbero al vaglio azioni legali per denunciare le modalità di comunicazione del sondaggio.

Cialente a questa testata non ha voluto aggiungere altro, rispetto alla dichiarazione riportata, forse per non condizionare le scelte del centrosinistra alla ricerca di un candidato se possibile unitario. Dal sondaggio emerge anche che gli altri due candidati vincenti, del centrosinistra sono la deputata del Pd Stefania Pezzopane e il consigliere regionale della lista Legnini Presidente, Di Benedetto, già ridisceso in campo con una proposta civica e moderata, che batterebbero Biondi con un margine meno netto, circa due punti di scarto.