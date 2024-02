SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NEL POLO LICEALE “SAFFO” DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

TERAMO- .Il presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo nella mattinata di ieri, 5 febbraio, ha effettuato un sopralluogo presso il Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi per incontrare studenti, docenti e dirigenza per valutare di persona la situazione e le criticità riscontrate. Una scuola in continua espansione, dati gli ottimi risultati conseguiti nello scorso periodo, che, al momento, sconta il problema di essere dislocata su più strutture, anche distanti tra di loro. Un sopralluogo, quello di stamane, richiesto dalla comunità educante e dalla comunità studentesca, al quale il presidente ha risposto dimostrando immediata disponibilità.

“Al vaglio le migliori soluzioni, funzionali e tempestive, per ridimensionare e risolvere nel breve e medio termine le difficoltà riscontrate”, commenta il presidente D’Angelo, che ha avuto modo di parlare anche della nuova struttura in corso di progettazione, obiettivo di medio-lungo periodo degli uffici di via Capuani. “Al vaglio una soluzione che nel breve periodo possa far convogliare gli studenti in un’unica area, superando così le difficoltà legate alla dislocazione degli studenti su diverse sedi”, commenta il presidente D’Angelo a margine dell’incontro.