SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DI ABRUZZO E MOLISE: LOMBARDI NOMINATO DIRETTORE

PESCARA – Vincenzo Mario Lombardi è il nuovo direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise.

“Sono felice di poter operare in territori, quello abruzzese e quello molisano, accomunati da una antica convivenza, pur nelle proprie specificità” – fa sapere il neo dirigente – “Entrambi mi sono prossimi, familiari, cari, per mie radici culturali, per mio percorso formativo, per consolidate relazioni professionali e per esperienze lavorative pregresse; ad essi sono legato anche affettivamente. Lombardi lascia la direzione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata dove per un anno ha curato il patrimonio archivistico e bibliografico del territorio.

Pronto a prestare lo stesso impegno per l’Abruzzo e il Molise, aggiunge: “Sono consapevole non solo della ricchezza e valore dei patrimoni custoditi nelle due regioni e delle grandi potenzialità che essi possono esprimere, ma anche delle tante difficoltà e problematiche in essi radicate, sia sul versante degli archivi, sia su quello delle biblioteche”. Il gruppo di lavoro delle due sedi di Pescara e Campobasso sarà un supporto insostituibile per proseguire proficuamente e con rinnovato impegno il lavoro già svolto.