SOPRINTENDENZA: SANTANGELO, “GRAZIE A COLETTINI PER GRANDE LAVORO SVOLTO IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Ringrazio l’architetto Cristina Collettini che in questi anni ha brillantemente guidato la Soprintendenza di L’Aquila e Teramo e quella di Chieti e Pescara. Con lei abbiamo condiviso l’idea che il patrimonio culturale rappresenti l’identità di un territorio, una risorsa su cui costruire sviluppo e crescita, oltre ad essere un bene da tutelare e tramandare alle future generazioni”.

Con queste parole, in una nota, l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo saluta la soprintendente Colletini, che nei prossimi giorni si trasferirà a Trento, dove dirigerà il Castello del Buonconsiglio.

“Sono sicuro – continua Santangelo – che condurrà questo nuovo incarico con la stessa cura e attenzione che ha dedicato alla tutela e valorizzazione del patrimonio abruzzese. A lei a nome mio e della Regione Abruzzo auguro buon lavoro e di poter istaurare anche lì lo stesso clima di collaborazione e costruzione di percorsi condivisi creato nei nostri Territori”.