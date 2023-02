SORELLE NURZIA: LUTTO A L’AQUILA PER LA SCOMPARSA DI CORRADO FARRONI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa dello storico imprenditore Corrado Farroni.

È morto a 98 anni il patron della nota azienda Sorelle Nurzia che ha lanciato uno dei prodotti dolciari più amati e rappresentativi del territorio, il torrone.

Insieme ai fratelli Paolo e Vincenzo, importanti grossisti di alimenti, rilevò una quota dell’Azienda allargando la produzione e facendo conoscere L’Aquila e parte del suo ricco patrimonio esportando in tutto il mondo.

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare alla famiglia: “un’istituzione, un esempio di dedizione al lavoro e rarissime, eccellenti, capacità imprenditoriali. Oggi la nostra Comunità è più povera, di valori, principi, ideali”, uno dei tanti ricordi.

Il sindaco del capoluogo regionale, Pierluigi Biondi, scrive: “A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Corrado Farroni. Ci lascia un protagonista di una importante stagione imprenditoriale della nostra città e fondatore di uno dei marchi storici di questa terra, che non ha mai lesinato impegno e passione anche al di fuori della sua attività lavorativa in favore della comunità. Alla moglie Concetta, ai figli Domenico e Carlo e ai famigliari tutti giungano sentite condoglianze”.

I funerali si terranno domani, alle 15, nella Basilica di Collemaggio.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.