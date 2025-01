SORPRESO AL PRONTO SOCCORSO DI PESCARA CON UN COLTELLO IN TASCA: DENUNCIATO UN 29ENNE

PESCARA – Gli agenti della Polizia di Stato di Pescara hanno denunciato per porto di oggetti atti a offendere un 29enne residente a Pescara, sorpreso nella tarda serata di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale Civile di Pescara in possesso di un coltello.

Nello specifico, alle 23.20, la sala operativa della Questura ha inviato una volante presso il pronto soccorso dove ad un uomo, che era stato trasportato in ambulanza, è spuntato dalla tasca il manico di un coltello.

Immediatamente gli agenti si sono portati in ospedale, dove, come disposto dal Questore, sono stati implementati i controlli, e l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico, celato nella tasca dei pantaloni. Il 29enne dopo l’identificazione è stato denunciato ed il coltello sequestrato.