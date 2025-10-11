SORPRESO AL TERMINAL BUS DI AVEZZANO CON LA DROGA: IL GIUDICE LO METTE AI DOMICILIARI

AVEZZANO – Due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi circa in uno zainetto e altri 4 grammi e un bilancino di precisione in casa.

La Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano (L’Aquila) ha arrestato in flagranza un uomo di nazionalità italiana per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle – si legge in una nota -, durante un servizio di controllo economico del territorio, hanno deciso di sottoporre a controllo un soggetto intento a prende un autobus presso il Terminal bus di Avezzano. Durante l’esame dei documenti l’uomo ha mostrato sin da subito segni di nervosismo tali da insospettire i militari i quali hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione personale ha permesso di individuare la sostanza stupefacente e, la successiva perquisizione estesa anche all’abitazione, ha consetito di trovare il resto.

Dell’operato è stata informata la Procura della Repubblica di Avezzano che ha disposto gli arresti domiciliari per il soggetto in attesa dell’udienza per direttissima.

“L’attività condotta, che rappresenta un ulteriore risultato nell’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga ad Avezzano e nella Marsica, rientra in un più ampio programma operativo diretto al controllo del territorio e al contrasto dei traffici illeciti tra cui quelli di sostanze stupefacenti, la cui intensificazione è stata resa recentemente più incisiva anche a seguito di decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”, si legge nella nota delle Fiamme Gialle.