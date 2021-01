SORPRESO CON LA DROGA IN AUTO, 29ENNE ARRESTATO NEL CHIETINO

CHIETI – Un uomo di 29 anni, di origine dominicana, che aveva nascosto in auto cocaina e hashish è stato arrestato a Poggiofiorito (Chieti) dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Ortona.

L’uomo, a bordo di un’Alfa 147, è stato fermato a un posto di controllo: i militari hanno perquisito sia lui sia l’auto trovando nell’abitacolo due involucri in cellophane che contenevano oltre 30 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish e altre tre dosi di cocaina già pronte per lo spaccio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il gip del Tribunale di Chieti ha convalidato l’arresto applicando al 29enne gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Poggiofiorito con il divieto di incontrare persone diverse dai familiari e comunicare per telefono o tramite social network.

