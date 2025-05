SORPRESO CON UN CHILO DI COCAINA IN A/24 AL CASELLO DI VALLE ATERNO: 56ENNE A GIUDIZIO

L’AQUILA – Finisce sotto processo, tramite rito direttissimo che si farà a giugno, un uomo di 56 anni, residente a Roma, Marco Piccinno, il quale è stato sorpreso pochi giorni fa dalla polizia, nei pressi del Casello autostradale Valle Aterno, in A-24, con oltre un chilo di cocaina. L’uomo, che ora è in carcere, a fronte di accuse tutte da provare, era a bordo di un furgone noleggiato con alla guida una persona che, quasi certamente, era all’oscuro di quel carico e per questo è stato solo denunciato a piede libero.

Seccondo quanto si è appreso la droga era in un invoclucro di cellophan con sopra un foglio di carta con sù scritto 777 nascosro all’interno di un borsone avvolto in un paio di jeans oltre a sei bustine. L’uomo, molto probabilmente, era già seguito dagli investigatori che lo hanno colto sul fatto al momento opportuno. Ora si indaga per sapere da dove provenisse quella droga e chi fossero i destinatari. L’arrestato e altra persona sono assistiti dagli avvocati Massimo Costantini e Claudia Gennaro. Sta di fatto che solo un mese fa un altro uomo è stato fermato in A 24 , presso l’Aquila, sempre con un buon carico di droga partito da Roma.