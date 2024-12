SOS GAZA-GAZA MUORE: DALLA PARTE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, EVENTO E RACCOLTA FONDI A PESCARA

PESCARA – “Da oltre un anno, il mondo assiste a livelli insondabili di morte e distruzione nella Striscia di Gaza occupata. Il brutale assalto di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza ha ucciso decine di migliaia di persone, annientato intere famiglie, raso al suolo quartieri residenziali, distrutto infrastrutture critiche e sfollato forzatamente 1,9 milioni di palestinesi, oltre il 90 per cento della popolazione della Striscia di Gaza, causando una catastrofe umanitaria senza precedenti”, (Amnesty International).

“Per sostenere l’impegno umanitario di Gazzella OdV a favore delle famiglie sfollate palestinesi, diverse realtà di impegno culturale, civile e politico e artisti della città e della regione si sono unite per promuovere la raccolta fondi per Gazzella”, si legge in una nota nella quale viene annunciata una conferenza stampa per illustrare lo svolgimento della manifestazione “SOS GAZA GAZA MUORE dalla parte delle bambine e dei bambini”, presso la CGIL di Pescara, alle ore 10.30, di venerdì 13 dicembre.

Di seguito la nota completa.

“A Gaza pur tra mille difficoltà l’Associazione GAZZELLA OdV, (nata dalla determinazione della partigiana e giornalista Marisa Mesu e dalla dottoressa e primaria ospedaliera Marina Rossanda, e dalla rete di amici per soccorrere e curare i bambini palestinesi), grazie alle donazioni cerca di garantire almeno un piatto di cibo al giorno a tutti coloro che riescono ad intercettare nelle strade del campo profughi di Nuseirat, agli sfollati nella tendopoli di al-Attar a Mawasi Khan Younes nella striscia di Gaza”.

Saranno presenti alla conferenza stampa:

Cam Lecce, Jörg Grünert Associazione, Deposito Dei Segni ETS

Alessandra Tersigni, CGIL Abruzzo Molise

Alessandra Genco, Luca Ondifero, CGIL Pescara,

Viola Arcuri, Co-segretaria Prc Abruzzo,

Renato Di Nicola, Disarmare la pace, disertare la guerra!

Paolo Castellucci, AVS/Alleanza Verdi Sinistra Abruzzo;

Isabella Micati, Radici in Comune;

Associazione Chieti Bene Comune

Benedetta La Penna, Arci PE