SOS UCRAINA, L’AQUILA: RACCOLTA BENI E ALLERTA TRUFFE, LE PRECISAZIONI DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Sono insistenti le segnalazioni che ci arrivano in queste ore circa persone che, a nome del patrocinio comunale, chiedono soldi per aiutare il popolo ucraino in fuga dalla guerra. Si tratta o di malintenzionati o di persone non autorizzate ad agire per conto dell’Amministrazione che non ha individuato nessuno per questa attività. L’unica forma di aiuto attivata dall’ente, per il momento, è quella della raccolta di beni di prima necessità che già in queste ore arrivano numerosi, a testimonianza del gran cuore degli aquilani”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ricorda che domani, domenica 6 marzo, dalle 10 alle 18, a piazza Duomo e, in contemporanea e negli stessi orari, al megaparcheggio del terminal “L. Natali” di Collemaggio, sarà possibile conferire beni delle categorie e secondo le modalità illustrate nella locandina allegata.

Le richieste di aiuto dei cittadini, ma anche la disponibilità di aziende private e di chiunque voglia contribuire, possono essere comunicate alla casella di posta elettronica sosucraina@comune.laquila.it.

Si ricorda a coloro che fossero intenzionati a effettuare donazioni di abiti o altro genere di oggetti d’abbigliamento di verificare lo stato degli indumenti affinché lo stesso possa ritenersi dignitoso e utile a donne, bambini o anziani in fuga da un paese in guerra, secondo le normative anti covid vigenti.