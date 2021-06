SOSPENSIONE LAVORI AUTOSTRADE, ANGELOSANTE (LEGA): “RISOLUZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITA'”

L’AQUILA – “È stata licenziata all’unanimità, nel corso della seduta della II Commissione consiliare ‘Territorio, Ambiente e Infrastrutture’ presieduta dal collega Manuele Marcovecchio, la risoluzione proposta circa la sospensione dei lavori nel fine settimana sulle autostrade abruzzesi A24 e A25 che collegano la regione con Roma”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Simone Angelosante, che prosegue: “Con la risoluzione, di cui sono proponente, si impegna il presidente Marco Marsilio e la Giunta tutta a richiedere alla società Autostrada dei Parchi lo stop ai cantieri dal venerdì pomeriggio alla domenica sera per accompagnare la forte ripresa del turismo in ingresso e in uscita dall’Abruzzo, con particolare riguardo a quello proveniente dalla Capitale”, conclude Angelosante.