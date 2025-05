SOSPESI I CANTIERI LUNGO L’A14: LO ANNUNCIA IL PREFETTO DI CHIETI

CHIETI – Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, informa che Società Autostrade per l’Italia, tenendo fede all’impegno richiesto ed assunto nel corso della riunione svoltasi il 22 maggio scorso, avente ad oggetto i lavori in atto lungo il tratto dell’Autostrada A14 Adriatica ricadente nel territorio della provincia di Chieti, ha provveduto alla pressocché totale rimozione, per il periodo estivo, dei numerosi cantieri in precedenza installati lungo il tratto autostradale sopraindicato.

Grazie a tale intervento, l’utenza non subirà ulteriormente i disagi finora causati dai diversi cantieri presenti, da tempo, su lunghi tratti del percorso.

La Prefettura continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con gli enti competenti, al fine di garantire condizioni di viabilità adeguate, in particolare in vista dell’intensificazione dei flussi veicolari connessa alla stagione estiva.

