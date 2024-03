SOSPESO DAL VESCOVO IL PARROCO DI RIVISONDOLI RISULTATO POSITIVO AL TEST ANTIDROGA

RIVISONDOLI – Il vescovo di Sulmona Michele Fusco ha sospeso il parroco di Rivisondoli risultato positivo alla cocaina dopo un incidente stradale a Pratola Peligna. Il sacerdote, per questi fatti avvenuti nella provincia aquilana, sostiene di non aver preso lo stupefacente di sua iniziativa ma di averla ingerita per errore. Insomma un momento difficile per don Daniel Cardenas che nega tutto.

I fatti: dopo un incidente stradale il prete era rimasto ferito, e sarebbe emersa la sua positività alla cocaina in seguito a un controllo. Dopo la denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e il ritiro della patente è arrivata anche la sospensione del vescovo di Sulmona- Valva.

“Lo difenderò a spada tratta”, ha dichiarato il suo legale Gerardo Marrocco. Si apre poi, anche un altro scenario per il quale il prete sarebbe stato aggredito a bastonate da un fedele anche se l’aggressione risale a un anno fa, il tutto condito da presunte lettere minatorie: insomma una matassa non facile da dipanare.