SOSPIRI: “ABRUZZO PROTAGONISTA DELLE CELEBRAZIONI IN SPAGNA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA”

PESCARA – “Il 2 giugno l’Abruzzo sarà protagonista assoluto delle celebrazioni organizzate dall’Ambasciata d’Italia in Spagna per la Festa della Repubblica e sarà l’occasione per una missione istituzionale su cui abbiamo deciso di investire le migliori risorse professionali e artistiche perché si tradurrà in un’opportunità di incoming e di marketing territoriale straordinario. Partendo, tra l’altro, dal nuovo volo istituito dalla Ryan Air per Valencia e che al più presto vogliamo sia bissato con un’ulteriore rotta ancora più attrattiva”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenuto oggi alla Conferenza stampa convocata dall’onorevole Simone Billi, deputato per la Circoscrizione Estero-Europa e Presidente del Comitato degli Italiani nel mondo, alla presenza anche del Presidente di CasaAbruzzo Maurizio Di Ubaldo con il direttore Annarita Della Penna, ovvero l’Associazione operativa in Spagna che cura i rapporti tra l’Abruzzo e la Spagna.

“Gli abruzzesi, come grande parte dei nostri connazionali – ha detto il Presidente Sospiri – sono un popolo di emigranti e noi abbiamo stabilito e rafforzato i nostri rapporti con CasaAbruzzo che ci sta supportando nel consolidare i rapporti economici tra i nostri paesi. Quello del prossimo 2 giugno è un invito graditissimo che consentirà alla nostra regione di essere ospite d’onore delle celebrazioni e di consolidare ulteriormente un rapporto che noi sosterremo con una norma apposita per portare in Spagna tutto il meglio che abbiamo sul nostro territorio dal punto di vista enogastronomico, culturale, musicale e artistico”.

“Lo scorso 28 febbraio abbiamo avuto nostro ospite l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Sua Eccellenza Giuseppe Buccino Grimaldi, che credo sia rimasto soddisfatto del percorso intrapreso. Ora ci impegneremo per far fare la migliore figura possibile alla nostra regione e all’intera Nazione proponendo eventi e appuntamenti culturali che andranno ben oltre la data del 2 giugno, ma piuttosto – ha proseguito il Presidente Sospiri – si snoderanno lungo un ampio lasso di tempo, addirittura sino a gennaio 2026. Soprattutto questo anno di eventi che vedrà protagonista l’Abruzzo sarà più in generale la possibilità per dimostrare la nostra capacità di conquistare mercati esteri. Abbiamo già iniziato un percorso commerciale con il nuovo collegamento di Ryan Air con Valencia che cercheremo di far affiancare da un’ulteriore rotta più conveniente, ma soprattutto la Regione Abruzzo investirà uno sforzo economico importante per sottolineare la serietà dell’Associazione CasaAbruzzo che si è sempre caratterizzata per il suo radicamento e che rappresenta uno splendido biglietto di visita che ci aiuterà a far parlare del nostro Abruzzo in Spagna per molto tempo”.