SOSTE SELVAGGE A SANTA MARIA DI FARFA: MULTE DEI VIGILI AQUILANI DOPO LA PROTESTA SU ABRUZZOWEB

L’AQUILA- Sarà una concomitanza casuale oppure no: sta di fatto che ieri pomeriggio, un’ ora dopo l’uscita su Abruzzoweb della notizia sulla protesta dei residenti di Santa Maria di Farfa, in centro storico, per il traffico caotico e intasato con soste selvagge in doppia fila, c’è stato un blitz della polizia municipale aquilana che ha iniziato a multare le automobili parcheggiate in divieto nell’intiera piazza.

Questo ha rallegrato la popolazione che si sta costituendo in un comitato che fa capo all’Adoc, nota associazione di consumatori. L’iniziativa del comune, infatti, viene valutata come un primo segnale di buona volontà da parte dell’ente locale cui i residenti demandano la soluzione del problema.

Fermo restando che a detta di molti, tra i quali consiglieri comunali di opposizione ma anche qualcuno di maggioranza, per prima cosa bisognerebbe abbassare di molto le tariffe del vicino parcheggio di Porta Leoni poco usato dagli automobilisti per i costi eccessivi. E questo accorgimento, forse, potrebbe portare alla soluzione del problema.