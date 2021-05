SOSTEGNI BIS: OGGI APPROVAZIONE CDM E CONFERENZA STAMPA DRAGHI, MANOVRA DA 32 MILIARDI

ROMA – Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi alle ore 11:15, a Palazzo Chigi. Sul tavolo l’approvazione del decreto Sostegni bis, dal valore di 32 miliardi.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle ore 16 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per illustrare il decreto. Interverranno il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Oltre la metà delle risorse andrà alle aziende danneggiate dall’emergenza Covid tra contributi a fondo perduto, crediti di imposta per gli affitti, sconti Tari e pacchetto a sostegno della liquidità.

Altro capitolo di peso del decreto saranno le misure per accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti: al lavoro dovrebbero andare tra i 4 e i 5 miliardi per l’introduzione di diversi strumenti, dagli sgravi al 100% fino a 6mila euro per il contratto di rioccupazione alle norme sui contratti di solidarietà, la proroga di sei mesi della cassa per cessazione e l’estensione dei contratti di espansione alle imprese da 100 dipendenti in su che rappresentano, ha sottolineato il ministro Andrea Orlando, una “importante anticipazione” di nuove “forme di flessibilità” verso la pensione di cui bisognerà valutare “gli effetti” in vista della fine della sperimentazione di Quota 100.

Altri 2-3 miliardi andranno alla sanità tra esigenze del commissario per l’emergenza (1,5 miliardi), smaltimento delle liste di attesa (500 milioni), fondi per vaccini e ricerca ma anche per istituire il nuovo codice di esenzione dal ticket per il monitoraggio di chi è stato ricoverato dopo il contagio. In arrivo anche un altro stop, fino alla fine di giugno, per le cartelle esattoriali.

I giovani saranno al centro dell’attenzione con norme a favore dell’acquisto della prima casa, mentre per le famiglie più in difficoltà arriveranno anche altri 4 mesi di Reddito di emergenza e altri 500 milioni ai sindaci per aiuti con buoni spesa e affitti.

La norma ‘salva-Comuni’ a rischio dissesto potrebbe invece essere inserita nel corso dell’iter di conversione del decreto.