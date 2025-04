SOSTEGNO E FORMAZIONE LAVORO: CGIL DI CHIETI, “APERTURA DELLA REGIONE PER RISOLVERE LE CRITICITA'”

PESCARA – Si è svolta in mattinata su richiesta del Consigliere Regionale Luciano D’Amico, l’audizione alla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, sul funzionamento del “Supporto per la Formazione e il Lavoro (S.F.L.)”. La misura, prevista dall’art. 12 del d.l. n.48/2023 prorogata con la legge finanziaria 2025 che ha aggiunto il punto 7 bis all’art. 12 del citato d.l, rischia di negare il sostegno a centinaia di cittadini abruzzesi a causa di criteri applicativi restrittivi e della mancata attivazione di corsi formativi da parte della Regione.

Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al lavoro Tiziana Magnacca, il Direttore del dipartimento Lavoro e attività produttive Germano De Sanctis, il direttore regionale dell’Inps Luciano Busacca, il direttore dell’Inps di Chieti Daniele Russo e Franco Spina Segretario Generale Cgil Chieti.

“Registriamo l’apertura e prendiamo atto della disponibilità della Regione a risolvere una questione che riguarda centinaia di cittadini in difficoltà e che hanno un’esigenza assoluta di reinserirsi in percorsi lavorativi – dichiara Franco Spina Segretario Generale della Cgil Chieti – parliamo di centinaia di potenziali beneficiari che rischiano di non poter usufruire di quanto previsto dalla normativa. Faremo di tutto affinchè tutto questo non accada. Ci attendiamo a breve dalla Regione la convocazione di un tavolo specifico per la risoluzione dei problemi nel concreto”.