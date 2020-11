SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E NEUTRALITA’ CLIMATICA: COMMISSIONE EUROPEA INCONTRA L’ABRUZZO

PESCARA – Le nuove vie di sviluppo e le opportunità legate alla nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e al Green deal – il pacchetto di misure finalizzate alla sostenibilità ambientale e alla neutralità climatica – saranno al centro del webinar, in programma venerdì 13 novembre con inizio alle 9.30, tra la Regione Abruzzo e i rappresentanti dell’Unione europea.

La riunione, a seguito delle prescrizioni imposte dai protocolli anti Covid, si svolgerà in modalità remoto e sarà visionabile sulla piattaforma digitale Webex.

Il programma dell’evento prevede la partecipazione del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Luigi Nigri (Direzione generale politica regionale e urbana di Bruxelles), di Andrea Vettori (vice capo dell’Unità Protezione e gestione del territorio) e Agostino Inguscio (Direzione generale ricerca e innovazione).

All’incontro prenderanno parte amministratori, portatori di interesse e dipendenti pubblici chiamati a condividere un percorso omogeneo di crescita e di sviluppo sui temi cardine della prossima programmazione, alla luce delle nuove esigenze poste dall’emergenza sanitaria.

Per il presidente Marsilio si tratta di “un nuovo approccio al fine di interpretare con maggior fierezza ed assertività la posizione dell’Abruzzo come regione transfrontaliera, che tanto può offrire in tema di coesione territoriale”.

