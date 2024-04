SOSTITUITO UN BUS DI UNA GITA SCOLASTICA AD AVEZZANO DOPO I CONTROLLI DELLA POLSTRADA

AVEZZANO – Nella mattinata di ieri la Polizia Stradale di Avezzano in provincia dell’Aquila, (servizio di controllo per le uscite scolastiche) ha proceduto al previsto controllo degli autobus in partenza per gita presso l’Istituto Comprensivo “A. Vivenza – Giovanni XXIII”, in seguito alla comunicazione del Dirigente Scolastico.

Gli operatori intervenuti hanno accertato l’irregolarità dei dispositivi di segnalazione visiva a luce gialla, tutti non funzionanti, oltre all’assenza della prevista cassetta di pronto soccorso. Viste le irregolarità, è stato fermato il mezzo e il trasporto dei giovani passeggeri è stata assicurato da un altro veicolo fatto giungere sul posto, in regola con le prescrizioni normative. I controlli al trasporto persone disposti dal Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise continueranno nei prossimi giorni.