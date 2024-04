SOSTITUZIONE FUNI FUNIVIA GRAN SASSO: CAPIGRUPPO MAGGIORANZA, “RISPOSTA TEMPESTIVA ED EFFICACE”

L’AQUILA – “Un imprevisto al quale è stata data come sempre una risposta tempestiva, senza piangersi addosso come accadeva in passato ma limitandosi a rispettare una sentenza pur ritenendola molto discutibile, dando dimostrazione di efficienza ed efficacia nel trovare una soluzione”.

Così, in una nota, i capigruppo di maggioranza al Consiglio comunale dell’Aquila, commentando l’emendamento predisposto dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che permetterà di attingere alla quota libera dell’avanzo di amministrazione per reperire i 4 milioni di euro necessari ai lavori di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari alla funivia del Gran Sasso, cioè per la sostituzione delle funi portanti.

“Ringraziamo il sindaco e la struttura comunale che ha rilasciato i necessari pareri tecnico e contabile, che nel giro di pochi giorni hanno trovato la soluzione a un problema per nulla banale, e che avrebbe potuto rischiare di destabilizzare i conti dell’ente”, fanno osservare i capigruppo di maggioranza, “perché può sembrare semplice ma per una pubblica amministrazione reperire somme, peraltro significative e di immediata disponibilità, in tempi così rapidi non è affatto una strada libera da ostacoli”.