SOTTOCOSTA, INAUGURATA L’OTTAVA EDIZIONE: “PARTENARIATO PER SVILUPPO TURISMO NAUTICO IN ALBANIA”

PESCARA – Prende il via l’ottava edizione di Sottocosta all’insegna dell’internazionalizzazione e della sostenibilità.

Questa mattina alla cerimonia del taglio del nastro, al Porto Turistico Marina di Pescara, del salone della Nautica, del natante e della pesca che è iniziato oggi e che andrà avanti fino a domenica 22 maggio, per l’organizzazione dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, del “Marina” di Pescara e di Assonautica.

Sessanta gli espositori presenti, provenienti da ben dieci regioni italiane, in rappresentanza di 130 marchi e sigle. Ben 26 i natanti che sarà possibile ammirare.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, anche l’assessore Nicoletta Di Nisio in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Pescara; il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever, e del porto turistico, Carmine Salce, l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario, il presidente di Assonautica Pescara Francesco Di Filippo, il prefetto di Pescara Giancarlo di Vincenzo, il presidente del Consiglio comunale di Pescara Marcello Antonelli, il consigliere regionale Guerino Testa.

In un clima di rinnovata positività, ha espresso grande soddisfazione il presidente Gennaro Strever: “Sottocosta, che oggi vede la partecipazione di una delegazione albanese capitanata da Alban Isteri, presidente di Durazzo, è un evento in grado di promuovere lo sviluppo di un settore molto rilevante dell’economia italiana. I moltiplicatori occupazionali ed i fatturati sono tra i più alti in assoluto. Non solo. La crescita blu è, anche, uno dei pilastri della strategia economica della Macro regione adriatico ionica”.

“Il presidente Albani Isteri di Durazzo è qui presente per valutare opportunità di paternariato al fine dello sviluppo del turismo nautico in Albania, un paese che ho appena avuto modo di visitare e che mi ha colpito tantissimo per la crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi trenta anni”.

In particolare il presidente albanese ha intenzione di replicare Sottocosta nel suo Paese, attivando occasioni di scambio e crescita reciproca.

Nei due convegni inaugurali, organizzati rispettivamente con l’azienda InforMare della Camera di Commercio Chieti Pescara e l’ASPO, azienda speciale per la promozione dei porti Ortona e Vasto dell’ente camerale Chieti Pescara, è emerso anche il ruolo della sostenibilità per la crescita dell’economia blu.

“La sostenibilità è il driver di crescita di ogni settore economico. Ancora di più per quello nautico che, dall’adozione di politiche green, potrebbe trarre grande beneficio”, commenta il presidente di Assonat nazionale Serra.

Un settore, quello della nautica, che vanta numeri importanti anche in Abruzzo e che, nonostante una inflessione nel 2021, fa ben sperare grazie agli investimenti infrastrutturali in grado di potenziare il territorio e di renderlo più attrattivo con la recente messa a regime della ZES Abruzzo.

“Il sistema produttivo dell’economia del mare sta sperimentando gli effetti combinati della crisi pandemica e del conflitto russo – ucraino, con incrementi dei prezzi delle materie prime e dell’energia che interessano i 3/4 delle imprese intervistate – ha detto Paolo Cortese, responsabile osservatori sui fattori di sviluppo del Centro Studi Tagliacarne, secondo cui – in una visione di più ampio periodo, il potenziamento della portualità conferirà l’allargamento dei bacini di mercato potenziali, nazionali ed esteri, al punto tale da incrementare favorevolmente le ricadute di filiera sull’intero sistema socioeconomico”.

Ancora sull’ottica della collaborazione, la presenza di InforMare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, che ha lanciato l’invito alla Camera di Commercio di Chieti Pescara di rinnovare il protocollo di intesa per attivare sinergie volte alla promozione dei rispettivi programmi di valorizzazione dell’economia blu.

“Siamo estremamente soddisfatti – commenta il direttore del Marina di Pescara Bruno Santori – di questa edizione che, attivando nuove sinergie, ha ottenuto numeri importanti per un salone che sta diventando una esperienza quasi unica della costa adriatica”.

“Sottocosta – ha affermato Francesco Di Fililppo, presidente di Assonautica Pescara – lancia il messaggio che il mare è un bene alla portata di tutti. In questi tre giorni parleremo, inoltre, della nautica come nuova occasione di sviluppo di forme di turismo di qualità e a contatto con la natura”.

L’assessore Di Nisio ha sottolineato che “l’Amministrazione Masci ha sempre creduto nell’importanza di Sottocosta come momento di promozione e sviluppo del settore, a sostegno degli operatori della nautica da diporto e del turismo nautico. Ritengo si tratti di una manifestazione che si colloca tra le iniziative di maggior rilievo per la valorizzazione del Mare e del Fiume, quest’ultimo è infatti un obiettivo specifico del nostro mandato alla guida della città”.

“‘Sottocosta’ coinvolge tutti gli stakeholders interessati dal processo di cambiamento necessario alla transizione ecologica. Un percorso che prevede diversi interventi infrastrutturali su tutto il litorale pescarese, riguardanti il ripascimento di vari tratti dell’arenile, la realizzazione di ulteriori piste ciclabili e parcheggi, accessi e servizi per disabili fisici, il completamento del Parco Depurativo e la realizzazione di nuove infrastrutture portuali che ne valorizzano la vocazione turistica”.

Il mare, anche, come bacino di idee di design. Domani, 21 maggio, nell’ambito del Salone delle idee e dell’innovazione, ideato da Claudia Ciccotti, verrà conferito il premio alla carriera a Giovanni Zuccon, architetto e yacht designer.

Domenica, 22 maggio, alle ore 11:30, appuntamento con il pesce povero nell’ambito di un cooking show a cura di GAL Costa dei Trabocchi: ospite speciale il giornalista Marcello Masi.