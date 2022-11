SOTTOSEGRETARI: BIONDI, “D’ERAMO E BERGAMOTTO PREZIOSE RISORSE PER L’AQUILA IN PARTITE STRATEGICHE”

L’AQUILA – “Luigi e Fausta saranno preziose risorse al servizio anche del nostro territorio e della nostra città”

Lo afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi, nel giorno in cui hanno giurato Fausta Bergamotto, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, ex Mise, aquilana, 54 anni, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ex assessore al comune dell’Aquila nella precedente giunta di Pierluigi Biondi, e Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità alimentare, 46 anni, deputato non rieletto alle elezioni del 25 settembre.

“Aspettiamo ora le deleghe specifiche – osserva il sindaco -, per quanto riguarda Fausta Bergamotto dovrebbero essere quelle agli Incentivi alle imprese, quindi sicuramente centrali per l’Abruzzo e per L’Aquila, e anche Luigi D’Eramo avrà sicuramente deleghe importanti in un settore strategico per la nostra regione, e anche il nostro territorio, che ha una vocazione agricola magari meno intensiva, però con eccellenze da valorizzare”.

E poi c’è la lunga lista delle richieste che il sindaco ha già indicato come prioritarie per il nuovo governo. “Senz’altro la certezza e la stabilizzazione dei fondi poter gestire la ricostruzione e per gli equilibri di bilancio dell’ente comunale, la deroga per il tetto all’assunzione di personale amministrativo. Tutte le cose che ho già avuto modo di riferire alla struttura tecnica del Ministero dell’Economia e delle finanze, e ai parlamentari abruzzesi nel precedente governo”.

Tra gli amici dell’Aquila Biondi cita poi “il concittadino Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro e il neo ministro Fabrizio Leo che, lo ricordo, ha finora insegnato nella nostra scuola della Guardia di finanza”.

Infine, come ovvio, la premier Giorgia Meloni sua vecchia amica e sodale nella militanza politica. “L’ho detto e ripetuto prima delle elezioni: dal 25 settembre in poi L’Aquila, non sarà più soltanto L’Aquila ma anche il collegio dove Giorgia Meloni è stata eletta”.