SOTTOSERVIZI L’AQUILA: LAVORI DALL’8 GENNAIO 2025 IN CENTRO CON DIVIETI DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA

L’AQUILA – Per consentire la realizzazione dei lavori dei sottoservizi su via XX Settembre e in via Giovanni XXIII il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso due ordinanze con cui sono previsti l’istituzione divieti di sosta – con rimozione forzata ambo i lati – nei tratti interessati dagli interventi e di sensi unici alternati, regolati da impianti semaforici, che saranno in vigore dal prossimo 8 gennaio sino al 18 aprile 2025.

In particolare, i provvedimenti riguarderanno via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra ponte Belvedere e via Barete, e via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Fontesecco via Persichetti.